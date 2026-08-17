Ruski veznjak potpisao za Dinamo, iznenadio je odabirom broja na dresu

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Kiril Kravcov novi je igrač Dinama. 24-godišnji ruski veznjak stigao je na Maksimir bez odštete nakon isteka ugovora sa Sočijem, a trebao bi biti alternativa Josipu Mišiću na poziciji zadnjeg veznog i potencijalno dugoročno rješenje za tu poziciju.

Transfer je bio dogovoren još početkom kolovoza, no Kravcov je zbog problema s dobivanjem vize tek sada stigao u Zagreb. Prema ruskim izvorima, potpisao je četverogodišnji ugovor.

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Kravcov je ponikao u Zenitovoj akademiji, a za prvu momčad ruskog velikana debitirao je 2021. godine. Skupio je 13 prvenstvenih nastupa, a zaigrao je i u Ligi prvaka protiv Malmöa i Chelseaja. Sa Zenitom je osvojio dvije titule prvaka Rusije.

Nakon posudbe u Nižnji Novgorod 2022. godine trajno je napustio Zenit i preselio u Soči, gdje je dobio puno veću ulogu. Za klub je u tri godine odigrao više od 100 utakmica, a prošle sezone posebno je zablistao protiv Orenburga. U pobjedi 3:1 zabio je sva tri pogotka i tako ostvario prvi seniorski hat-trick.

Kravcov je visok 189 centimetara i primarno igra na poziciji defenzivnog veznog. Prošao je sve mlađe ruske reprezentativne selekcije, a za U-21 momčad upisao je osam nastupa i dva gola.

Za Rusa su navodno bili zainteresirani Cádiz, još jedan španjolski klub te moskovski Lokomotiv, no Kravcov je odabrao Dinamo, ponajviše zbog mogućnosti igranja europskih natjecanja.

U Maksimiru bi trebao biti konkurencija Mišiću, ali i igrač kojeg klub vidi kao potencijalnog nasljednika iskusnog veznjaka. Kravcov će u Dinamu nositi broj 5, dres koji je godinama nosila jedna od najvećih legendi novije povijesti kluba – Arijan Ademi.

Ruski veznjak neće imati pravo nastupa protiv Vikinga u play-offu Lige prvaka jer nije prijavljen za te utakmice. Na službeni debi tako će morati pričekati.