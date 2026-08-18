Osijek pred važnom odlukom: Bivši Vatreni čeka ugovor, evo što se događa

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Matej Mitrović zasad ostaje na probi u Osijeku, no klub još nije odlučio hoće li iskusnom stoperu ponuditi ugovor.

Kako doznaje Glas Slavonije, trener Federico Bessone želi ga još neko vrijeme gledati na treninzima prije konačne odluke.

Osijek ga je prodao prije tri godine, sada će na njemu zaraditi gotovo milijun eura

“Želim ga vidjeti nakon tjedan-dva treninga, pa ćemo onda donijeti odluku”, poručio je Bessone.

Kvaliteta 32-godišnjeg braniča pritom nije sporna, ali stručni stožer želi se dodatno uvjeriti u njegovo fizičko stanje i spremnost. Mitrović će tako još neko vrijeme trenirati s Osječanima, nakon čega slijedi konačna odluka.

Povratak nakon 13 godina?

Mitrović iza sebe ima bogatu karijeru. Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 12 nastupa i zabio dva gola, a u domaćem nogometu ostavio je trag u Rijeci i Cibaliji. Igrao je još za Beşiktaş, Club Brugge i katarski Al Ahli.

U Rijeku se posljednji put vratio u sezoni 2023./24., a potom je otišao u Katar. Ako zadovolji Bessonea, mogao bi se vratiti u Slavoniju i ponovno zaigrati za slavonskog prvoligaša nakon čak 13 godina.