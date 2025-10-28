Bayern u svoje redove dovodi sjajnog Kramarićevog suigrača?

Podijeli :

AxelxKohringx via Guliver

Njemački prvak Bayern zainteresiran je za napadača Hoffenheima Fisnika Asllanija (23), koji bi trebao biti pričuva Harryju Kaneu, objavili su njemački mediji.

Ove sezone u ulozi pričuvnog centarfora u bavarskom klubu je Senegalac Nicolas Jackson, koji je došao na jednogodišnju posudbu iz Chelseaja. No, malo je vjerojatno da će on ostati u Bayernu nakon završetka ove sezone i zbog toga njemački prvak traži alternativu.

Zato je pažnju Bayerna privukao reprezentativac Kosova Fisnik Asllani, koji je ove sezone s pet pogodaka u Bundesligi najbolji strijelac Kramarićevog Hoffenheima.

Asllani je u Hoffenheim stigao u ljeto 2020. i prve dvije sezone igrao je za drugu momčad. Nakon toga bio je na posudbi bečkoj Austriji, a prošle sezone u njemačkom drugoligašu Elversbergu za koji je postigao 19 golova. Po povratku s posudbe produžio je ugovor s Hoffenheimom do lipnja 2029. No, njemački mediji navode kako njegov ugovor sadrži odštetnu klauzulu te da je Asllani spreman na kraju sezone potražiti novu sredinu.

Asllani je za reprezentaciju Kosova u deset utakmica postigao dva pogotka, a za njega, tvrde njemački mediji, interes pokazuje i Barcelona.

