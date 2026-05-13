Budimir u fokusu Marce: ‘To boli! Ovo od njega nitko nije očekivao’

xAndresxLopezxSheridanxx via Guliver

U susretu 36. kola španjolskog nogometnog prvenstva Atletico Madrid je na gostovanju pobijedio Osasunu 2:1. Hrvatski reprezentativac Ante Budimir je uputio čak devet udaraca, ali ostao bez golgeterskog učinka.

Osasuna se dva kola prije kraja nalazi na 11. mjestu, što na prvi pogled djeluje prilično sigurno. Ipak, stanje na ljestvici nije toliko mirno jer momčad iz Pamplone ima samo tri boda više od zone ispadanja. Girona, koja trenutačno drži mjesto koje vodi u niži rang, zaostaje tri boda za Osasunom, ali ima i utakmicu manje.

Atletico je slavljem u Pamploni osigurao barem četvrtu poziciju, dok će se u završnici prvenstva s Villarrealom boriti za treće mjesto.

Budimirovi brojni i skupi promašaji našli su se i u fokusu Marce. Jedan od najčitanijih sportskih medija, uz naslov “To boli! Nitko nije očekivao ovakve Budimirove promašaje“, ističe kako je Budimir jedan od najboljih napadača La Lige te dodaje:

“Brojke to dokazuju, a on godinama nosi napad Osasune koja ne stvara ni upola manje prilika od velikih momčadi. Unatoč tome, uvijek je među najboljim strijelcima. Zato je toliko iznenađujuće vidjeti ga kako promašuje tako velike prilike poput onih koje je promašio u prvim minutama protiv Atletica.”