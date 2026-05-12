VIDEO / Budimir se ispromašivao u porazu od Atletica, VAR poništio penal na njemu

U susretu 36. kola španjolskog nogometnog prvenstva Atletico Madrid je na gostovanju pobijedio Osasunu 2-1, dok je Real Betis identičnom pobjedom protiv Elchea osigurao plasman u Ligu prvaka nakon više od 20 godina.
Atletico je pobjedom u Pamploni osigurao najmanje četvrto mjesto, a do kraja prvenstva borit će se s Villarrealom za treću poziciju.
Gosti su poveli u 15. minuti golom Ademola Lookmana, a u 71. je Alexander Sorloth “podebljao” vodstvo. Osam minuta kasnije Atletico je ostao s igračem manje nakon što je isključen Marcos Llorente, da bi u prvoj minuti nadoknade Kike Barja smanjio.
Hrvatski reprezentativac Ante Budimir igrao je za Osasunu cijeli susret, uputio čak devet udaraca, ali ostao je bez golgeterskog učinka. Isto tako, izborio je kazneni udarac u nadoknadi prvog poluvremena nakon duela s gostujućim vratarem Juanom Mussom, ali je poništen nakon VAR intervencije.
Real Betis je pobijedio Elche s 2-1 osiguravši peto mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Betis se tako vraća u elitno društvo nakon više od 20 godina.
Kako su španjolski novinari izračunali od posljednjeg Betisovog nastupa u Ligi prvaka u sezoni 205/06. promijenilo se nekoliko predsjednika, čak 18 trenera i stotine igrača. Cucho Hernandez (9) i Pablo Fornals (68) su zabili za klub iz Seville, a Hector Fort (41) za goste.
Betisu je pomogao i Levante koji je na gostovanju u Vigu pobijedio Celtu s 3-2.
Levante je osvojio iznimno važna tri boda u borbi za prvoligaški spas, ali i izbacio Celtu iz borbe za Ligu prvaka. Klub iz Viga sada ima sedam bodova manje od Betisa, a do kraja sezone još su dva kola.
Celta je vodila 1-0 i 2-1, no Levante se oba puta vraćao, a potom i okrenuo rezultat. Za goste su strijelci bili Kervin Arriaga (43), Adrian De la Fuente (57), te Roger Brugue (63), dok je za Celtu oba gola zabio Ferran Jutgla (4, 48).
Levante je ovom pobjedom skočio na 16. mjesto s 39 bodova, koliko Espanyol na 17. mjestu, ali i Girona koja je u zoni ispadanja, ali uz susret manje. Alaves ima 37 bodova, također uz susret manje, dok Real Oviedo više nema niti matematičkih izgleda za spas.
Barcelona je u nedjelju pobjedom protiv Real Madrida osigurala naslov prvaka.
