Sepp Blatter, bivši predsjednik FIFA-e, izrazio je podršku ideji da navijači ne putuju u Sjedinjene Države tijekom Svjetskog prvenstva 2026. (11. lipnja - 19. srpnja) iz sigurnosnih razloga, tvrdi AFP.

“Za navijače imam samo jedan savjet: izbjegavajte Sjedinjene Države. Ima stvari koje, s pravom, dovode u pitanje održavanje ovog Svjetskog prvenstva”, napisao je bivši čelnik međunarodne federacije (1998.-2015.).

“Ono što vidimo u SAD-u – marginalizacija političkih protivnika, zlouporabe imigracijskih službi itd. – teško potiče navijače da idu tamo”.

Švicarski odvjetnik Marc Pieth, stručnjak za borbu protiv korupcije i kojeg je Blatter angažirao između 2011. i 2014. da predloži reforme za FIFA-u, bio je još eksplicitniji.

“Navijači, izbjegavajte Sjedinjene Države. Ionako ćete imati bolji pogled na televiziji. Po dolasku, navijači bi trebali očekivati ​​da će, ako se ne ponašaju kako treba s vlastima, odmah biti poslani kući. Ako imaju sreće…“, predvidio je Pieth.

Blatter, glasni kritičar Giannija Infantina, sadašnjeg predsjednika FIFA-e, bio je njegov prethodnik do 2015. i ostavke, koja je uslijedila nakon niza skandala.

Optužen za prijevaru, između ostalog, Blatter je, zajedno s Michelom Platinijem, konačno oslobođen 2025. od strane švicarskih sudova. Dvojica bivših dužnosnika optužena su da su „nezakonito, na štetu FIFA-e, pribavili isplatu od 2 milijuna švicarskih franaka“ (1,8 milijuna eura) u korist Michela Platinija“, prema švicarskom državnom tužiteljstvu.

Suočeni s napetostima koje proizlaze iz američke želje za aneksijom Grenlanda i prijetnji povećanim carinama protiv europskih država koje se tome protive, u Europi se počinju čuti prvi glasovi koji predlažu bojkot – ili čak otkazivanje – Svjetskog prvenstva, kojeg su domaćini Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada.

Međutim, Philippe Diallo, predsjednik Francuskog nogometnog saveza (FFF), izjavio je u nedjelju na stranicama dnevnih novina Ouest-France da “Francuski nogometni savez nema namjeru bojkotirati Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama”.