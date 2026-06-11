BBC o Vatrenima: Reprezentacija prepuna ‘Petar Pan’ igrača, koji kao da prkose vremenu

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike večeras od 21 sat počinje Svjetsko prvenstvo, koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a na ovom povijesnom Mundijalu nastupaju i Vatreni, koji se nalaze u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom.

Uoči samog početka turnira, ugledni britanski BBC detaljno je “secirao” momčad izbornika Zlatka Dalića, navodeći kako je Hrvatska prepuna svojih “Petar Pan” igrača koji kao da prkose vremenu te da i ovoga ljeta ima dovoljno talenta i želje da napravi ozbiljne probleme svim protivnicima.

Nakon uzastopnog osvajanja drugog i trećeg mjesta na svjetskim prvenstvima u Rusiji i Kataru, hrvatski se uspjeh više ne smatra iznenađenjem, no ono što privlači posebnu pozornost jest mogući prelazak na igru s trojicom stopera na ovom turniru.

“Iako je Dalić tijekom godina povremeno eksperimentirao s obranom s tri igrača, nakon kvalifikacijske utakmice protiv Farskih Otoka u studenom prošle godine, tu formaciju je napustio već na poluvremenu i izjavio da je više nikada neće koristiti. U međuvremenu je ipak promijenio mišljenje, dijelom i zato što je nekoliko ključnih igrača u svojim klubovima naviknuto igrati upravo u sustavu 3-4-2-1, pa je i sam izbornik najavio kako će ga reprezentacija koristiti, posebno protiv jačih protivnika’, piše ugledan engleski medij.

Kao glavne snage Hrvatske, BBC osim neupitne tehničke kvalitete ističe zajedničku čvrstinu i mentalitet izgrađen odrastanjem u zemlji oblikovanoj ratnim iskustvom, ali i golemo turnirsko iskustvo, budući da su čak šestorica igrača iz sastava za Svjetsko prvenstvo 2018. godine još uvijek dio reprezentacije.

S druge strane, kao potencijalna slabost navodi se dugogodišnji nedostatak vrhunskih, brzih i izravnih napadača, što bi u novom sustavu 3-4-2-1 vjerojatno značilo da se inače klasični krilni napadač Ivan Perišić mora prilagoditi ulozi bočnog igrača.

“Dodatni problem mogao bi predstavljati zgusnut raspored utakmica i velike vrućine, s obzirom na to da je pet od šest standardnih veznjaka i napadača u reprezentaciji starije od 32 godine, a neki se ključni igrači tek vraćaju nakon dugotrajnih ozljeda. Unatoč tome, sve oči ponovno će biti uprte u kapetana, majstora s loptom i istinsku legendu Luku Modrića, koji i u 40. godini života i dalje postavlja standarde te dirigira igrom kluba i reprezentacije. Čovjek s maskom, koju bi na ovom turniru trebao nositi kako bi zaštitio slomljenu jagodičnu kost, osvojio je Zlatnu loptu 2018. godine i s pravom se smatra najboljim hrvatskim nogometašem svih vremena.”

Uz njega, posebnu pozornost privlači i 19-godišnji stoper Luka Vušković, koji je bio najbolji igrač pod ugovorom s Tottenhamom u sezoni 2025./26. te je dodatno izgradio reputaciju tijekom posudbe u HSV-u, gdje ga je status kandidata za nagradu najboljeg igrača Bundeslige natjerao Zlatka Dalića da ponovno razmisli o formaciji.

Istovremeno, nakon godina predvođenja hrvatskog napada, Andrej Kramarić sada briljira u ulozi koja mu više odgovara, igrajući nešto dublje u terenu, a njegov učinak od 140 pogodaka u njemačkoj Bundesligi u posljednjem desetljeću drugi je najbolji rezultat u tom natjecanju, odmah iza Roberta Lewandowskog. Sve te zvijezde s klupe predvodi 59-godišnji Zlatko Dalić, koji je reprezentaciji donio neusporediv uspjeh tijekom gotovo devet godina mandata, vodeći Hrvatsku na pet uzastopnih velikih natjecanja i poručivši kako emocija i ljubav koju osjeća prema ovoj reprezentaciji jednostavno nemaju cijenu.

Hrvatska se na ovaj Mundijal plasirala bez većih problema, odmah pokazavši snagu pobjedama 7:0 protiv Gibraltara i 5:1 protiv Češke, dok je bodove jedino izgubila u remiju u Pragu. Kao zanimljivost za impresioniranje prijatelja, BBC navodi da je Hrvatska stigla do polufinala Svjetskog prvenstva 2022. iako je tijekom cijelog turnira vodila samo 46 minuta, što savršeno oslikava njezin prepoznatljivi mentalitet koji nalaže da se nikada ne odustaje.

“Fascinantna je činjenica da je reprezentacija male, mlade države od samo 3,9 milijuna stanovnika postala možda najveći “premašivač očekivanja” u povijesti nogometa, stvorivši u 30 godina od svog prvog velikog natjecanja čak dvije zlatne generacije. Prva je, predvođena legendarnim Davorom Šukerom, na debiju stigla do četvrtfinala Eura 1996., a dvije godine kasnije osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu 1998., dok je druga, sadašnja generacija, otišla korak dalje igrajući finale Svjetskog prvenstva 2018., nakon čega je osvojila treće mjesto u Kataru i igrala finale Lige nacija 2023. godine”, piše BBC i dodaje:

“Dok se veteranska jezgra momčadi i dalje odbija predati protoku vremena, Britanci ističu kako Hrvatska nedvojbeno proizvodi talentirane nogometaše razvijane u akademijama gdje ih se često traži da igraju u veznom redu bez obzira na prirodnu poziciju, no ono što ovu momčad čini doista posebnom jesu neopipljivi elementi poput nacionalnog ponosa, zajedništva i urođene otpornosti. Te su osobine dijelom oblikovane odrastanjem u novoj, neovisnoj državi opterećenoj ratom nakon raspada Jugoslavije, što je i samog kapetana Luku Modrića natjeralo da napusti svoj dom i dio djetinjstva provede kao izbjeglica, izgradivši u njemu želju za nadilaženjem svih prepreka. Zbog svega toga, Dalić je s pravom izjavio kako je reprezentacija postala pravi pokret i istinski simbol nacije koja je na tri od svojih dosadašnjih šest nastupa na svjetskim prvenstvima stigla najmanje do polufinala, pokazujući svijetu nogometno čudo koje se ponovno sprema za velika djela.”