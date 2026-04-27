Bašić asistirao u ludom remiju Lazija s Udineseom

Podijeli :

xGiuseppexMaffiax 260427_SerieA_Lazio-Udinese_GM_06163 via Guliver Image

U 34. kolu talijanske Serie A Lazio je na Olimpicu remizirao 3:3 s Udineseom.

Udinese je povelo u 18. minuti golom Kingsleya Ehizibuea da bi Lazio izjednačio u 50. minuti preko Luce Pellegrinija kojemu je ovo bio prvi nastup još od prvog ožujka i poraza od Torina.

Potpuni preokret Lazio je ostvario u 80. minuti kada je iskusni Pedro zabio na asistenciju hrvatskog veznjaka Tome Bašića.

Bivši igrač Hajduka nedavno se vratio nakon ozljede te se odmah vratio u početni sastav. Zabio je u pobjedi protiv Napolija, a sada je upisao prvu asistenciju nakon pet mjeseci, odnosno studenog 2025. i pobjede protiv Leccea.

Nije Lazio zadržao vodstvo do kraja jer je Udinese u 86. poravnalo golom Arthura Atte. Isti igrač zabio je i u 93. za vodstvo Udinesea. Ipak, tu nije bio kraj pa je Lazio u 96. minuti izjednačio golom Daniela Maldinija koji je postavio konačnih 3:3.

Iako je Lazio još uvijek u borbi za sedmo mjesto koje vodi u Konferencijsku ligu, rimska momčad realnije šanse za Europu ima kroz Coppa Italiju. Naime, Atalanta im bježi šest bodova četiri kola prije kraja dok im za osvajanje Kupa treba samo jedna pobjeda.

Ipak, bit će to težak ispit za Lazio jer ih čeka susret s vodećim Interom. Što se tiče Udinesea, oni su ovim remijem ostali na 11. mjestu s 46 bodova. Oni su već osigurali ostanak u ligi pa do kraja sezone nemaju rezultatski motiv.

Toma Bašić odigrao je svih 90 minuta za Lazio dok bivši stoper Hajduka Branimir Mlačić nije ulazio u igru kod Udinesea.