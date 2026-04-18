Hrvatski veznjak se oporavio i zabio prvi gol nakon pola godine

U 33. kolu talijanske Serie A Napoli je na domaćem terenu ugostio Lazio te je upisao neočekivani poraz od 2:0. Jedan od strijelaca za momčad iz Rima bio je hrvatski veznjak Toma Bašić.

Poveo je Lazio već u šestoj minuti golom Mattea Cancellierija da bi u 31. minuti propustili veliku priliku za 2:0. Promašio je tada Mattia Zaccagni kazneni udarac i Napoli se spasio većeg zaostatka.

Međutim, u 57. minuti to nisu uspjeli jer je Cancellieri uposlio Tomu Bašića, hrvatskog veznjaka, koji se u prošlom kolu vratio nakon ozljede, a sada je zabio za 2:0. Hrvatskom veznjaku i bivšem igraču Hajduka ovo je prvi gol nakon 26. listopada kada je zatresao mrežu Juventusa.

BIo je to posljednji pogodak na utakmici i Lazio je s 2:0 došao do tri boda koja ga dovode na deveto mjesto Serie A. Napolija ovaj poraz dodatno udaljava od borbe za naslov jer su pet kola prije kraja na -12 od vodećeg Intera.