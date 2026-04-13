Fiorentina porazila Lazio, Bašić se vratio na teren nakon dva i pol mjeseca pauze

Nogometaši Fiorentine ostvarili su vrlo važnu domaću pobjedu svladavši rimski Lazio s 1:0 u posljednjoj utakmici 32. kola talijanske Serie A.

Nijemac Robin Gosens je golom u 28. minuti donio tri boda Fiorentini kojima je momčad iz Firence došla na 14. mjesto i udaljila se na osam bodova od zone ispadanja.

Hrvatski reprezentativac Marin Pongračić igrao je za domaću momčad od 71. minute, a Toma Bašić je bio u početnoj postavi gostiju, ali je u poluvremenu ostao u svlačionici. Hrvatski veznjak vratio se tako na teren nakon ozljede koju je zadobio u veljači.

Lazio je s 44 boda i dalje na devetoj poziciji.

Vodeći Inter ima 75 bodova, devet više od Napolija i 12 više od Milana.