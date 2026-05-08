Barcelona provocira Real pred El Clasico dok je u Madridu kaos?

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Dok u Real Madridu traje kaos...

U nedjelju se od 21 sat igra El Clasico, a situacija u dvije svlačionice ne može biti različitija. U Barceloni vlada sklad, dok je u Realu kaos. U Madridu došlo je do incidenta između Fedea Valverdea i Aureliena Tchouamenija nakon kojeg je Valverde završio u bolnici, dok je Barcelona objavila kako sve izgleda kod njih.

Na službenim kanalima Barcelone objavljena je fotografija igrača u sjajnom raspoloženju uz kratku poruku:

“Obiteljsko slavlje.”

Španjolski mediji i navijači odmah su u tome vidjeli jasnu poruku prema Madridu, čiju svlačionicu posljednjih dana tresu sukobi, tenzije i navodna podjela među igračima.

Momčadi Hansija Flicka protiv Reala u nedjelju dovoljan je i bod kako bi matematički potvrdila novi naslov prvaka Španjolske.