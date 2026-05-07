Valverde: Slučajno sam udario u stol pa završio u bolnici, nismo se potukli

Nakon što je cijeli incident izašao u javnost, prvo se oglasio Real Madrid, a sada i akter - kapetan Kraljeva, Federico Valverde.

Objavu Valverdea prenosimo u cijelosti:

“Jučer sam imao incident sa suigračem tijekom treninga. Umor od natjecanja i frustracija doveli su do toga da je sve preuveličano.

U normalnoj svlačionici takve se stvari događaju i obično se rješavaju interno, bez znanja javnosti. Očito netko stoji iza ovoga i brzo širi priču, a u sezoni bez trofeja, u kojoj je Real Madrid uvijek pod povećalom, sve se dodatno uveličava.

Danas smo imali još jednu nesuglasicu. Tijekom rasprave slučajno sam udario u stol, što je uzrokovalo manju posjekotinu na čelu zbog koje sam morao na rutinski pregled u bolnicu.

Niti u jednom trenutku me suigrač nije udario, niti sam ja udario njega, iako razumijem da vam je lakše povjerovati da smo se potukli ili da je to bilo namjerno, ali to se nije dogodilo.

Osjećam da me ljutnja zbog cijele situacije i frustracija što vidim kako se neki od nas muče da izguraju kraj sezone dajući sve od sebe, dovela do točke rasprave sa suigračem.

Žao mi je. Iskreno mi je žao jer me ova situacija boli, boli me trenutak kroz koji prolazimo. Real Madrid je jedna od najvažnijih stvari u mom životu i ne mogu biti ravnodušan prema njemu. Rezultat je to nakupljenih stvari koje su kulminirale besmislenom svađom, narušavajući moj ugled i ostavljajući prostora sumnjama, izmišljanju priča, klevetama i dolijevanju ulja na vatru oko jednog nesretnog slučaja. Nemam sumnje da bilo kakve nesuglasice koje imamo izvan terena prestaju postojati na terenu, a ako ga moram braniti unutar stadiona, bit ću prvi.

Nisam se namjeravao oglašavati do kraja sezone. Ispali smo iz Lige prvaka i zadržao sam svoju ljutnju i ogorčenost za sebe. Potratili smo još jednu godinu i nisam bio u poziciji objavljivati po društvenim mrežama kada je jedino lice koje sam trebao pokazati bilo ono na terenu, a osjećam da sam upravo to i učinio. Zato sam ja taj koji je najviše tužan i kojeg najviše boli što prolazim kroz ovu situaciju koja me, zbog liječničkih odluka, sprječava da igram sljedeću utakmicu. Uvijek sam davao sve od sebe, do samog kraja, i boli me više nego ikoga što to sada ne mogu učiniti. Na raspolaganju sam klubu i svojim suigračima za suradnju oko bilo koje odluke koju smatraju potrebnom.

Hvala vam.”