Barbarez uoči povijesne utakmice BiH: ‘Moramo oduševiti naše navijače, ali ključno je da se zabavljamo’

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Bosna i Hercegovina u noći sa srijede na četvrtak igra svoju prvu utakmicu nokaut-faze Svjetskog prvenstva u svojoj povijesti. Njihovi protivnici bit će domaćini iz Sjedinjenih Američkih Država, a susret će se igrati u Santa Clari. Uoči tog susreta je za njemački Bild govorio izbornik Zmajeva Sergej Barbarez.

“Rekao sam momcima da našoj zemlji trebaju novi uzori, Bosanski fudbal godinama nije prolazio kroz lijepe momente. Već smo napravili veliki korak plasmanom na Svjetsko prvenstvo, a sada želimo nastaviti dalje.”

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BiH je autsajder u susretu s domaćinom.

“Volimo biti u ulozi Davida protiv Golijata. U takvim situacijama uvijek smo se dobro snalazili.”

Izbornik Bosne i Hercegovine otkrio je ključ utakmice.

“Moramo ući u utakmicu s mnogo emocija kako bismo oduševili naše navijače koji će biti na stadionu, ali i sve ljude u Bosni i Hercegovini.

Osim toga, važno je da uživamo u utakmici i da se zabavljamo. To je osnovna stvar.”