Barbarez: Ne znam u kojem filmu smo mi da dominiramo protiv nekoga, došli smo kao čisti autsajder

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine svladala je Katar 3:1 i došla nadomak plasmana u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Kasnije je Brazil pobjedom protiv Škotske dodatno potvrdio BiH mjesto među trećeplasiranim reprezentacijama koje prolaze dalje.

Strijelci za BiH bili su Karim Alajbegović u 29. minuti, autogol Mahmouda Abunade u 34. te Ermin Mahmić u 80. minuti. Jedini pogodak za Katar postigao je Hasan Al Haydos u 42. minuti.

Bila je to prva pobjeda BiH na SP-u nakon 2014. godine, kada su slavili protiv Irana, ali tada nisu prošli skupinu.

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Izbornik Sergej Barbarez nakon utakmice istaknuo je realan pristup i težinu natjecanja:

“Ne govorim uzalud da je ovo Svjetsko prvenstvo i da je preko puta tebe netko tko ima kvalitetu. Ne znam u kojem filmu smo mi da dominiramo protiv nekoga. Došli smo kao čisti autsajder koji želi napraviti nešto veliko. Ima stvari o kojima treba pričati”

Osvrnuo se i na mladog Karima Alajbegovića:

“Počeo je kod nas dok još nije bio punoljetan. Vidite kakve vještine ima. Najteže je takve momke obuzdati i dati im pravo vrijeme za igru. On je dočekao svoje vrijeme. Sigurno je na njemu teret da to opravda, ali zato smo mi tu. Pokušavamo s njim sve to učiniti na vrijeme. Naravno, mislim na dobar pritisak i očekivanja. On, Esmir i Ermin, to su momci. Tarik, Dedić… Imamo previše mladih igrača. Ova reprezentacija tek je na početku, a sljedeća prvenstva bit će njihova prava.”

Analizirajući tijek utakmice, Barbarez je istaknuo pad koncentracije:

“Dominirate utakmicom 37 ili 38 minuta i onda, ne znam… Moram ponovno pogledati utakmicu da bih to objasnio. Bili smo nezainteresirani za igru. Imamo posjed, imamo hrabrost i želimo loptu. Sada to ne mogu objasniti, ali tih posljednjih pet ili šest minuta sigurno nije bilo na razini.”

Dodao je i koliko je značajna podrška navijača:

“Mali smo, ali nas je puno. Mislim da naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja. U Americi ima mnogo naših ljudi. Željni su svega toga, a puno im znači to što mogu gledati utakmice i navijati. Najsretniji sam čovjek jer mogu biti ovdje i predstavljati svoju državu.”

O pritisku i emocijama tijekom susreta rekao je:

“Naravno da je postojala želja za ispisivanjem nogometne povijesti, iako ne volim koristiti tu riječ, ali tako je. Naravno, meni je kao treneru želja da izgledamo što je moguće bolje. Dogodi se nekoliko tehničkih pogrešaka, ne uđemo u duel, povučemo se u niski blok… Tako je pao gol protiv nas. Nemate akciju, nego reakciju, i to me u sportu ljuti.”