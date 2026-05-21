As: Mourinho još nije ni stigao u Real, a već je u sukobu s Viniciusom Jr.

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Jose Mourinho trebao bi se vratiti na klupu Real Madrida kojeg je već vodio od 2010. do 2013. godine.

Portugalac je poznat po svom temperamentnom karakteru i klub je nakon prvog mandata napustio u dosta lošim odnosima s brojnim igračima.

Najveći sukob Mourinho je imao s Ikerom Casillasom, kojeg je preselio na klupu i praktički udaljio iz prve momčadi. Tijekom boravka u Realu ulazio je u nesuglasice i s Pepeom, Sergiom Ramosom te Cristianom Ronaldom.

Ono što Mourinhu može ići u korist jest činjenica da u današnjoj momčadi više nema igrača koji su bili dio njegove posljednje sezone u Madridu. Posljednji su klub napustili Nacho, koji je 2024. otišao u Saudijsku Arabiju, te Luka Modrić, koji je 2025. preselio u Milan.

S aktualnim igračima Reala Mourinho nema otvorenih sukoba. Neke od njih već dobro poznaje, poput Thibauta Courtoisa, kojeg je vodio u Chelseaju. S Deanom Huijsenom kratko je surađivao u Romi prije nego što je dobio otkaz.

Potencijalno je mogao postojati problem s Danijem Carvajalom, kojeg je Mourinho poznavao još iz vremena dok je bio u Realovoj Castilli. Iako se tada očekivalo da će Carvajal dobiti priliku u prvoj momčadi, Mourinho mu nije dao debi, nakon čega je otišao u Bayer Leverkusen. No, kako Carvajal neće ostati u klubu, ni ta priča više nije važna.

Ipak, najveći izazov za Mourinha mogao bi biti odnos s Viniciusom Juniorom. Problem između njih nastao je nakon ovosezonske utakmice Benfice i Reala u Ligi prvaka.

Vinicius je tada optužio argentinskog nogometaša Gianlucu Prestiannija da ga je nazvao “majmunom”. UEFA je Prestiannija najprije privremeno suspendirala za uzvratnu utakmicu, a zatim ga kaznila sa šest utakmica suspenzije. Ipak, kazna nije izrečena zbog rasističkog vrijeđanja jer za to nije bilo dovoljno dokaza, nego zato što je Prestianni priznao da je Viniciusa nazvao homofobnim izrazom.

Mourinho je nakon utakmice podržao svog igrača, ali je pritom otišao i korak dalje. Optužio je Viniciusa da svojim proslavama pogodaka provocira suparnike.

“Zabiješ fantastičan gol, zašto ga tako slaviš? Zašto se ponaša kao budala u korneru? Uvijek se događa isto, na toliko stadiona, uvijek s istim igračem… Nešto tu nije u redu. Vinicius mi govori jedno, Prestianni drugo. Želim biti objektivan”, rekao je Mourinho.

Portugalac se kasnije nije ispričao niti je povukao svoje riječi. Budući da je borba protiv rasizma jedna od ključnih tema Viniciusove karijere, obnova odnosa s Brazilcem mogla bi biti prvi veliki izazov za Mourinha ako se zaista vrati na klupu Real Madrida, zaključuje se u tekstu španjolskog Asa.