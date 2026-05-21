Tenisači nisu odustali od Roland Garrosa, ali spremaju prosvjed. Evo detalja

Podijeli :

Peter Li Nexpher Images via Guliver

Iako tenisači ipak neće bojkotirati Roland Garros, zbog nezadovoljstva nagradnim fondom i načinom na koji se donose odluke na Grand Slam turnirima odlučili su se na drugi način prosvjeda.

Vodeći tenisači i tenisačice u Parizu će napuštati konferencije za medije nakon 15 minuta te odbijati uobičajene intervjue za medije i glavne nositelje televizijskih prava. The Athetic objašnjava da će nakon mečeva davati samo obvezne kratke televizijske izjave kako bi izbjegli kazne.

Trajanje konferencija od 15 minuta nije slučajno odabrano, već nosi simboličnu poruku. Igrači na taj način žele skrenuti pozornost na to da Grand Slam turniri, prema njihovim procjenama, za nagradni fond izdvajaju prosječno oko 15 posto svojih prihoda. Skupina koju predvode najbolje rangirani tenisači i tenisačice traži da se taj udio poveća na 22 posto, koliko iznosi na zajedničkim ATP i WTA turnirima.

Nagradni fond Roland Garrosa za 2026. godinu porastao je za 9,5 posto u odnosu na prošlu godinu te sada iznosi 61,7 milijuna eura. Unatoč tome, igrači smatraju da je taj iznos i dalje prenizak u odnosu na ukupne prihode turnira.

Australian Open, US Open i Wimbledon također su u svojim posljednjim izdanjima povećali nagradne fondove, no prema tvrdnjama igračke skupine, nijedan od tih turnira ne doseže traženih 22 posto prihoda.

Osim većih nagrada, igrači traže i snažnija ulaganja u svoju dobrobit te veći utjecaj u procesu donošenja odluka. Među zahtjevima je i osnivanje Vijeća igrača Grand Slamova. Inicijativa traje već dulje vrijeme, a skupina je prošle godine organizatorima Grand Slam turnira poslala dva pisma koja su potpisala neka od najvećih imena svjetskog tenisa.

Francuski teniski savez izrazio je žaljenje zbog odluke igrača, istaknuvši da ona pogađa sve uključene u turnir: medije, nositelje televizijskih prava, organizatore i širu tenisku zajednicu.

Iz Saveza su poručili da su svjesni koliko su igrači važni za uspjeh turnira te da žele zadržati dobar i otvoren odnos s njima. Najavili su i sastanak s predstavnicima igrača, na kojem bi se trebalo razgovarati o upravljanju, dobrobiti tenisača i tenisačica te modelu raspodjele prihoda.

Glavni ždrijeb Roland Garrosa počinje u nedjelju, dok su kvalifikacije već krenule. Glavni medijski dan uoči turnira održat će se u petak, a dio igrača svoje će konferencije odraditi tijekom vikenda.