Drama u reprezentaciji uoči SP, zbog epidemije moraju otkazati pripreme

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Nogometna reprezentacija Demokratske Republike Konga odustala je od planiranog pripremnog kampa u svojoj zemlji, kao i od druženja s navijačima, nakon što se epidemiološka situacija na istoku države ozbiljno pogoršala.

Prema pisanju stranih medija, brzo širenje ebole prisililo je vlasti i zdravstvene službe na uvođenje hitnih mjera. Svjetska zdravstvena organizacija epidemiju je proglasila međunarodnom prijetnjom javnom zdravlju u DR Kongu i susjednoj Ugandi.

Riječ je o rijetkom soju virusa Bundibugyo, koji je dosad odnio više od 130 života, dok se velik broj mogućih slučajeva i dalje nalazi pod liječničkim nadzorom.

Zbog rizika od zaraze reprezentacija je bila prisiljena potpuno izmijeniti plan priprema za Svjetsko prvenstvo.

Glasnogovornik reprezentacije Jerry Kalemo potvrdio je da su sve planirane aktivnosti u Kinšasi obustavljene kako bi se zaštitilo igrače i članove stručnog stožera.

„Prvi dio priprema trebao se održati u Kinšasi, uz oproštaj od navijača, no zbog novonastale situacije morali smo sve otkazati“, poručio je Kalemo.

Izborniku Sébastienu Desabreu situaciju donekle olakšava činjenica da većina reprezentativaca nastupa u europskim klubovima, posebno u Francuskoj, zbog čega nisu neposredno izloženi područjima pogođenima epidemijom.

Članovi stručnog stožera koji su se nalazili u Kongu ubrzano napuštaju zemlju te će se momčadi priključiti u Europi.

Prijateljski susreti protiv Danske i Čilea zasad bi se trebali odigrati prema prethodno dogovorenom rasporedu.