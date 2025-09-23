Klub iz La Lige nakon dodjele Zlatne lopte narugao se Viniciusu

Podijeli :

Xavi Bonilla/DeFodi Images via Guliver

Španjolski klub narugao se napadaču Kraljevskog kluba.

Engleski profil Real Betisa na društvenoj mreži X izazvao je burne reakcije nakon što je objavio poruku u kojoj se izravno narugao Viniciusu Junioru.

Nakon što je PSG-ov Ousmane Dembele osvojio Zlatnu loptu, Betis je iskoristio priliku podsjetiti na poruku Brazilca s kraja 2024. godine, kada je napadač Real Madrida ostao bez prestižne nagrade i u emotivnoj objavi napisao: “Farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados” (“Učinit ću to deset puta ako treba. Oni nisu spremni”).

Točno su taj citat iz Betisa objavili iznad objave o Dembeleu i njegovom osvajanju Zlatne lopte.