Insajder: Mourinho je htio dovesti bivšeg sportskog direktora Hajduka, Real je odbio

Jose Mourinho vraća se na klupu Real Madrida gdje će uvesti brojne promjene.

Očekuju se novi igrači, stožer i medicinska služba, a insajder Javier Rodriguez Pascual javlja da je kao novog sportskog direktora predložio Maria Branca.

Branco je obavljao dužnost sportskog direktora u Hajduku od 2016. do 2018. godine, nakon čega je isti posao radio u Fenerbahčeu i Benfici gdje ga je doveo Mourinho.

Tijekom svog mandata u Hajduku je ostao zapamćen po nekoliko važnih izlaznih transfera. Najveći među njima bio je odlazak Nikole Vlašića u Everton za 10,8 milijuna eura, što je sve do prodaje Luke Vuškovića Tottenhamu za 11 milijuna eura bio klupski rekord. Osim toga, realizirao je i transfer Ante Palaverse u Manchester City vrijedan 7 milijuna eura. Među značajnijim prodajama u tom razdoblju bile su i one Lovre Kalinića u Gent za 3 milijuna eura te Tina Svena Sušića u Genk za 2 milijuna eura.

Kada je riječ o dolascima, Branco je iz Balikesirspora doveo Antu Ercega za 375 tisuća eura, a godinu dana kasnije prodao ga je Al-Ahliju iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za 1,5 milijuna eura. Hamzu Barryja kupio je iz Apollon Limassola za 250 tisuća eura, dok je Marko Futacs stigao iz Mersina bez odštete i kasnije postao najbolji strijelac SHNL-a. Bez plaćanja odštete u klub je vratio i Miju Caktaša iz Rubina te Josipa Radoševića iz Salzburga.