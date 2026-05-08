Arsenal igra uspješnu sezonu: Ovaj podatak dovoljno govori o tome

(AP Photo/Alastair Grant) via Guliver Image

Arsenal je u utorak s 1:0 na Emiratesu svladao Atletico iz Madrida u polufinalu Lige prvaka te je tako s ukupnih 2:1 izborio svoje drugo finale najboljeg klupskog natjecanja na svijetu. Tako su nastavili dobru sezonu gdje su dugo vremena bili aktivni na većini frontova.

U “najmanje bitnom” natjecanju, EFL Kupu, izborili su finale gdje su na kraju izgubili od Manchester Cityja s 2:0, u jačem FA Kupu neočekivano su ispali od Southamptona u četvrtfinalu da bi u ostala dva natjecanja bili na svojoj razini.

U Premier ligi većinu vremena su proveli na prvom mjestu, a iako se činilo da su sve prokockali, remi Evertona s Manchester Cityjem vratio ih je na “pole position”. Uz tu borbu izborili su i finale Lige prvaka što je samo po sebi veliki uspjeh za londonski klub jer im je to tek drugi nastup u finalu elitnog nogometnog natjecanja.

Koliko je dobra sezona dovoljno govori podatak da su ostvarili 41. pobjedu u sezoni što je ujedno i izjednačavanje rekorda koji je postavljen davne sezone 1970./1971. To su napravili nakon 59 odigranih utakmica, a u nedjelju će tražiti novi rekord u svojoj 60. utakmici.

Tada igraju protiv West Hama te će tako postati prvi klub iz “liga petice” koji je ove sezone odigrao 60 utakmica.