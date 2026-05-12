Vatrenom visi odlazak na SP, klub mu je pred ispadanjem, ali na ljeto bi mogao napraviti ozbiljan transfer?!

Hrvatski reprezentativac posljednjih tjedana uglavnom ulazi s klupe, a njegov status dodatno se promijenio nakon smjene trenera Daniela Baiera i dolaska Dietera Heckinga.

Kako doznaju Sportske novosti, sve je izglednije da bi Majer na ljeto mogao promijeniti klub. Iako s Wolfsburgom ima ugovor do 2028. godine, njemački klub navodno je spreman saslušati ponude od 10 do 12 milijuna eura.

Za hrvatskog veznjaka interes navodno pokazuju Como, Napoli, Ajax, Eintracht i Villarreal. Majer je ove sezone u Bundesligi upisao dva gola i tri asistencije, ali od siječnja nije sudjelovao ni u jednom pogotku, dok je u posljednjih deset prvenstvenih utakmica rijetko dobivao veću minutažu.

Wolfsburg u posljednjem kolu čeka ključan dvoboj protiv St. Paulija u borbi za ostanak, a moguće je da će to ujedno biti i Majerova posljednja utakmica u dresu njemačkog kluba.