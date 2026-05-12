Casillas otvoreno: ‘Ne želim Mourinha za trenera Reala’

Mourinho bi trebao naslijediti Álvara Arbelou, koji je početkom godine privremeno preuzeo momčad nakon odlaska Xabija Alonsa.

Ipak, ideja o povratku portugalskog stručnjaka nije naišla na odobravanje svih u Madridu. Protiv toga se javno oglasio bivši vratar Reala Iker Casillas, koji je s Mourinhom surađivao tijekom njegova prvog mandata u klubu.

“Nemam ništa protiv Mourinha. Čini mi se kao veliki profesionalac. Ne želim ga u Real Madridu. Mislim da bi drugi treneri bili sposobniji voditi klub mog života. To je osobno mišljenje. Ništa više“, napisao je Casillas na društvenoj mreži X.