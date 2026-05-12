Legendarni Lino Červar vraća se trenerskom poslu!

Nakon sezone u kojoj je klub promijenio čak tri trenera i ostao bez naslova prvaka, u Pelisteru su se odlučili za iskusno rješenje. Červar je već u kontaktu s upravom oko slaganja momčadi za iduću sezonu, a u klubu vjeruju da i dalje može donijeti stabilnost i rezultate.

Pelister je ove sezone ostao bez trofeja u domaćim natjecanjima, ali je solidno odradio europsku kampanju u kojoj je u Ligi prvaka osvojio šest bodova uz dvije pobjede i dva remija.

Červar je već ranije ostavio dubok trag u makedonskom rukometu, posebno kao trener Metalurga, s kojim je dvaput igrao četvrtfinale Lige prvaka te osvojio više domaćih trofeja. Vodio je i makedonsku reprezentaciju, a najveće uspjehe u karijeri ostvario je s Hrvatskom – olimpijsko zlato 2004. u Ateni i svjetsko zlato 2003. godine u Portugalu.

Iako u poznim godinama, Červar i dalje uživa veliki ugled u rukometu, a u Bitoli se nadaju da će njegov dolazak donijeti povratak kluba na vrh.