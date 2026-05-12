VIDEO / Ronaldo u nevjerici: Sve je bilo spremno za proslavu naslova, a onda je vratar Al-Nassra zabio autogol u 98. minuti!

Momčad predvođena Cristianom Ronaldom povela je u 37. minuti golom Mohameda Simakana, koji je nakon ubačaja Marcela Brozovića iz kornera najbolje reagirao u gužvi u šesnaestercu i doveo domaće u vodstvo.

Kada se činilo da će Al-Nassr stići do 11. titule saudijskog prvaka i prve nakon sedam godina, uslijedio je šok. Brazilski Vratar Bento napravio je nevjerojatnu pogrešku i postigao autogol za 1:1 u 98. minuti, čime je Al-Hilal došao do boda i odgodio odluku o prvaku.

Ronaldo, koji je ranije izašao iz igre, sve je promatrao s klupe u nevjerici, pa tako i dalje čeka prvi trofej otkako je stigao na Bliski Istok.

Al-Nassr sada ima 83 boda, pet više od Al-Hilala, ali i utakmicu više. Ako Al-Hilal slavi u zaostalom susretu, borba za naslov seli u posljednje kolo i potpuno se ponovno otvara.