UŽIVO / BAYERN – PSG 0:1 Dembele doveo Parižane u brzo vodstvo i približio ih novom finalu!

Champions League 6. svi 2026
Večeras od 21 sat igra se uzvrat polufinala Lige prvaka između Bayerna i PSG-a. Prvi susret u Parizu završio je spektakularno 5:4, u jednoj od najuzbudljivijih utakmica sezone. Bayern traži prolazak i priliku za osvajanje trostruke krune, dok PSG brani naslov i želi novo finale. Pobjednika u završnici natjecanja čeka Arsenal, koji je ranije izbacio Atletico Madrid.

21:10

8'

Žuti karton za Mendesa nakon prekršaja na Oliseu.

21:05

3' GOOOL!

Dembele je zabio za 0:1! Upamecano je pogriješio i nije uspio zaustaviti prodor Kvaratskhelije koji je projurio lijevim krilom, a zatim poslao savršenu povratnu loptu u sredinu. Iz drugog plana utrčao je Dembele i preciznim udarcem pogodio pod gredu za brzo vodstvo gostiju.

21:02

1'

Počela je utakmica.

19:51

Stigli su sastavi

BAYERN: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanišić - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Diaz - Kane

PSG: Safonov; Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery - Neves, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Doue, Dembele

19:11

Bayern i PSG mogli bi večeras srušiti dugogodišnji rekord

19:11

Kompany oduševio komentarom o Stanišiću uoči uzvrata s PSG-o

Trener Bayerna Vincent Kompany najavio je kako u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka protiv PSG-a ne planira velike taktičke promjene niti posebna iznenađenja, a posebno je nahvalio hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića

19:09

Tko nedostaje?

Jedini izostanak u momčadi Vincenta Kompanyja je Serge Gnabry, dok su se Raphael Guerreiro i Lennart Karl vratili treninzima i ponovno su u konkurenciji za sastav.

S druge strane, PSG će biti oslabljen jer neće moći računati na Achrafa Hakimija, koji je u prvoj utakmici ozlijedio zadnju ložu i očekuje ga nekoliko tjedana pauze. Izvan kadra je i vratar Lucas Chevalier zbog ozljede ruke.

19:09

Tko sudi?

Glavni sudac utakmice je João Pinheiro iz Portugala, a pomagat će mu linijski suci Bruno Jesus i Luciano Maia, također iz Portugala. Četvrti sudac je Norvežanin Espen Eskås, dok će u VAR sobi biti Talijan Marco Di Bello.

