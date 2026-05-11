Schmeichel: Ljut sam jer Arsenal nikad ne bi bio na vrhu da se njima ovako sudi

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Peter Schmeichel, nekadašnji legendarni vratar, bio je ogorčen zbog odluke sudaca na utakmici između West Hama i Arsenala u okviru 36. kola Premier lige.

U londonskom derbiju West Hamu je poništen gol za izjednačenje u posljednjim sekundama zbog držanja vratara Raye.

POVEZANO VIDEO / Pogledajte zbog čega je West Hamu poništen gol u nadoknadi protiv Arsenala

“Ljut sam jer Arsenal nikada ne bi bio na vrhu da su njima ovakve situacije suđene kao prekršaji. Tako su postigli mnogo golova; blokirali su vratare, držali ih, a VAR se nikada nije oglasio“, rekao je Danac i dodao:

“Sada se VAR gledao pet minuta i to je ono što izaziva sumnju. Na temelju kriterija koji suci imaju tijekom cijele godine, ovo sigurno nije prekršaj.“

Schmeichel je osvojio pet naslova prvaka Engleske s Manchester Unitedom, a karijeru je završio u Manchester Cityju.