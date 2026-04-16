‘Apsolutno je neproporcionalno isključiti Camavingu zbog ovakve akcije. Ovo graniči sa zlouporabom ovlasti’

U madridskom taboru negoduju zbog isključenja Camavinge.

Svijet i dalje ne prestaje pričati o drugom žutom kartonu koji je slovenski sudac Slavko Vinčić u 86. minuti, pri neriješenom rezultatu u nokaut fazi, pokazao Eduardu Camavingi u utakmici Bayerna i Reala gdje su Bavarci slavili u drugoj utakmici s 4:3 i plasirali se u polufinale Lige prvaka.

Prvi karton je Francuz dobio zbog povlačenja Musiale, a drugi jer je nakon prekršaja nad Harryjem Kaneom uzeo loptu i odnio je nekoliko metara dalje prije nego što ju je ispustio pokraj suca. I to sve u samo osam minuta.

Alfonso Pérez Burrull s radija MARCA smatra odluku neprimjerenom. “Apsolutno je neproporcionalno isključiti igrača zbog ovakve akcije. Loptu zadržava samo tri sekunde, a sudac mora biti puno uravnoteženiji s obzirom na ulog i utjecaj na utakmicu. Ovo graniči sa zlouporabom ovlasti.”

Pedro Martín, sudački stručnjak iz emisije Tiempo de Juego, bio je još oštriji: “Vinčić je ishitreno postupio i isključio igrača zbog sitnice, gotovo ni zbog čega. To je jedno od onih isključenja koja će ući u povijest turnira zbog minute u kojoj se dogodilo, rezultata, faze natjecanja i protivnika. Sudac je bio loš i presudno je utjecao na rezultat.”

Bivši sudac Mateu Lahoz za Movistar+ je izjavio: “Sudac se zbunio, nije shvatio da je to drugi žuti, ali idem i korak dalje. Jasno je da je Camavinga to mogao izbjeći, no čak i za običan žuti karton, u tom trenutku utakmice, gdje se događa prekršaj i bez stvarne štete za Bayern, to je bio karton koji se mogao i ne pokazati. To je prilično velika pogreška, nije se smjela dogoditi.”