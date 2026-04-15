UŽIVO

UŽIVO OD 21:00 / Stigli su sastavi: Real ide po preokret kod Bayerna, Arsenal s prednošću dočekuje Sporting

Champions League 15. tra 2026
Guliver

Večeras od 21 sat na rasporedu su uzvratne utakmice koje odlučuju posljednja dva sudionika polufinala. Bayern na domaćem terenu brani prednost iz prve utakmice u Madridu (2:1), dok Arsenal dočekuje Sporting nakon minimalne pobjede u gostima. Tekstualni prijenos obje utakmice možete pratiti na Sport Klubu!

19:49

Evo i sastava za okršaj na Emiratesu

ARSENAL: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice - Maudeke, Eze, Martinelli - Gyokeres

SPORTING: Silva - Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo - Hjulmand, Morita - Catamo, Trincao, Goncalves - Suarez

19:47

Stigli su sastavi, Stanišić u prvih 11 Bayerna

BAYERN: Neuer - Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlović - Olise, Gnabry, Diaz - Kane

REAL: Lunin - Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Mendy - Diaz, Bellingham, Valverde, Guler - Mbappe, Vinicius

18:26

Tko sudi?

Slovenac Slavko Vinčić glavni je sudac u okršaju titana između Bayerna i Reala, dok će francuski arbitar Francois Letexier dijeliti pravdu u Londonu.

18:25

Atletico i PSG čekaju u polufinalu

Od jučer su poznata prva dva polufinalista Lige prvaka, a to su Atletico Madrid i PSG. Atletico će u borbi za finale igrati protiv boljeg iz dvoboja Arsenal – Sporting, dok PSG čeka pobjednika ogleda Bayern – Real Madrid. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Champions League