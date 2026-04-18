Uvjerljivi Cleveland upisao prvu pobjedu u ovogodišnjem play-offu

(AP Photo/David Dermer) via Guliver Image

U prvoj ovogodišnjoj utakmici NBA play-offa Cleveland Cavaliersi su ugostili Toronto Raptorse te su s uvjerljivih 126:113 došli do vodstva u seriji.

Toronto, petoplasirana ekipa Istočne konferencije držala se do poluvremena te su tada imali prihvatljiv zaostatak od -7 (61:54). Međutim, u drugom poluvremenu Cleveland Cavaliersi su bili prejaki te su treću četvrtinu dobili s 36:22. Do kraja susreta su zatim mirno čuvali prednost i na koncu su slavili sa 126:113.

Najbolji u redovima Cavaliersa očekivano je bio Donovan Mitchell koji je ubacio 32 poena, 24 je dodao Max Strus, a svoj obol dao je i James Harden koji je s 22 poena i 10 asistencija ostvario “double-double”.

Večeras se još igra susret Denver Nuggetsa i Minnesota Timberwolvesa dok će nakon ponoći snage odmjeriti New York Knicksi i Atlanta Hawksi te Los Angeles Lakersi i Houston Rocketsi.

Utakmicu Lakersa i Rocketsa moći ćete gledati na Sport Klubu 1 od dva sata i 30 minuta po hrvatskom vremenu.

