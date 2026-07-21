Samo da ode iz Reala: Hezonja sam plaća klauzulu kako bi se vratio u NBA

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Hrvatski košarkaš Mario Hezonja čvrsto je odlučio napustiti Real Madrid ovoga ljeta, zbog čega će sam platiti odštetnu klauzulu iz svog ugovora.

Nakon sezone bez osvojenog trofeja, koja za kraljevski klub nije bila uspješna, dubrovački košarkaš odlučio je promijeniti sredinu.

Hezonja u zadnji tren donio odluku o povratku u NBA

Kada je Hezonja potpisivao višegodišnji ugovor s Realom, važna stavka bila je upravo klauzula koja mu omogućuje odlazak u NBA ligu po završetku sezone.

Hezonja je obavijestio čelnike Real Madrida da će aktivirati tu opciju i vratiti se preko Atlantika. Španjolska Marca navodi kako će propisanih 875.000 dolara hrvatski krilni košarkaš isplatiti samostalno.

Budući da je to maksimalni iznos koji NBA momčadi smiju platiti za slobodu nekog igrača, a Dubrovčanin još nema konkretan dogovor ni s jednim timom, odlučio je sam financirati izlazak iz ugovora.

Njegova je velika želja povratak u SAD, a tamošnji klubovi impresionirani su njegovim napretkom te su mu spremni ponuditi novu priliku. Hezonja je u NBA ligu stigao kao peti izbor na draftu od strane Orlando Magica, a u najjačoj ligi svijeta nastupao je još za Portland Trail Blazers i New York Knickse.