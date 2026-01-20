Stigla je potvrda: Jimmy Butler propušta ostatak NBA sezone

Podijeli :

(AP Photo/Jeff Chiu) via Guliver Image

Golden State Warriorsi su u noći s ponedjeljka na utorak ugostili Miami Heat. Kalifornijska momčad je ekipu s Floride porazila s visokih 135:112, ali ta pobjeda nije došla "besplatno".

Naime, početkom treće četvrtine je Jimmy Butler, druga najveća zvijezda Golden State Warriorsa, ostao ležati na parketu te se držao za koljeno.

VIDEO / Warriorsi pobijedili Miami, ali teško im se ozlijedila jedna od najvećih zvijezdi

Iako se Butler šalio dok je izlazio s terena kako kaže Steve Kerr, magnetska rezonanca pokazala je da je zvijezda Warriorsa teško ozlijedila koljeno.

Prema The Athleticu, Butleru su pukli prednji križni ligamenti te ga neće biti do kraja sezone. Tako će Warriorsi ostati bez važne vedete za doigravanje kojoj svi u NBA ligi vole tepati da je “Playoff Jimmy”.

Warriorsi trenutačno drže osmo mjesto Zapadne konferencije koje ih vodi u play-in.

