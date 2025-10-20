NBA prognoze komentatora Sport Kluba: Oko jedne nagrade se svi slažu

Podijeli :

AP Photo/Nate Billings via Guliver

Naši NBA komentatori pripremili su prognoze za nadolazeću sezonu koju možete pratiti ekskluzivno na Sport Klubu.

NBA sezona samo što nije započela. Na kanalima Sport Kluba moći ćete pratiti čak 240 utakmica u nadolazećoj sezoni. A s vama će brojne neprospavane noći provoditi postava od sedam komentatora koji ususret početku NBA ludila donose svoje prognoze u pet kategorija – NBA prvak, MVP, rookie godine, igrač koji će najviše napredovati i trener godine.

KREŠIMIR FERLAK

NBA PRVAK: CLEVELAND CAVALIERS

Nakon nekoliko sezone uspona i stabilizacije u vrhu, čini se da je došlo vrijeme da Cavsi nakon 10 godina ponovno donesu naslov u Ohio. Momčad je ostala na okupu, još malo nadograđena (Ball, Nance Jr.) i spremna za velike stvari.

MVP: NIKOLA JOKIĆ (Denver Nuggets)

Biti će tu sigurno zanimljiva borba i iako Shai, Giannis i Luka imaju svojih puno aduta i predviđam im ponovno sjajne sezone, izbor pada na Jokera koji će htjeti isprati loš oku prošle sezone Nuggetsa i još malo podići ljestvicu individualnog učinka (ako je to uopće moguće).

ROOKIE GODINE: COOPER FLAGG (Dallas Mavericks)

Mavsi su nakon katastrofe s tradeom Dončića dobili nagradu u vidu nove zvijezde, next best thinga košarke Coopera Flagga. Očekujem da će mu trener Jason Kidd odmah dati puno bitnih zadataka u ruke, a to bi s njegovim talentom i iskusnim suigračima (Anthony Davis, Klay Thomspon, Kyrie Irving?) trebalo biti i više nego dovoljno za nagradu rookieja godine.

IGRAČ KOJI ĆE NAJVIŠE NAPREDOVATI: ANDREW NEMBHARD (Indiana Pacers)

Nakon poraza u sedmoj utakmici finala prošle sezone i teške ozljede prve zvijezde Tyrese Haliburtona, pred Pacersima je bilo teško ljeto koje je kulminiralo odlaskom Milesa Turnera u Buckse. Momčad je i dalje snažna, ali jasno je da netko mora iskočiti izostankom ključnih igrača. To bi mogao biti 25-godišnji Nembhard, koji je imao vrlo dobri prošlu sezonu, a u ovoj bi mogao doživjeti pravi procvat. Fingers crossed.

TRENER GODINE: MITCH JOHNSON (San Antonio Spurs)

Legendarni i neponovljivi Gregg Popovich otišao je u zasluženu trenersku mirovinu, a naslijedio ga je Mitch Johnson koji je već prošlu sezonu završio na klupi, a prije toga bio Greggov pomoćnik pet godina. Spursi rastu i nova sezona bi mogla biti vrlo zanimljiva, a samim time bi i Mitch Johnson mogao postati jedan od kandidata za trenera godine ili u mom slučaju i iznenađujući pobjednik.

IVAN MIHOVIL KLARIĆ

NBA PRVAK: OKLAHOMA CITY THUNDER

Prošlogodišnji prvaci nisu mijenjali roster. Još uvijek su najkvalitetnija i najšira momčad u ligi, a mlada jezgra će biti još godinu dana zrelija. Sve osim Oklahome bilo bi nepravedno staviti na ovo mjesto, iako ima ozbiljnih izazivača.

MVP: LUKA DONČIĆ (Los Angeles Lakers)

Luka na temelju impresivne fizičke transformacije djeluje kako je spreman napraviti novi iskorak. Nakon šokantnog tradea iz Dallasa koji mu je značajno narušio reputaciju, nadolazeća Lukina sezona najavljuje se kao “osvetnička kampanja”. Narativ je već uklesan, a Dončić će to morati samo potvrditi na parketu.

ROOKIE GODINE: COOPER FLAGG (Dallas Mavericks)

Ako bude zdrav, ovo djeluje kao sigurna oklada. Nevjerojatno je zreo i izbrušen za jednog 18-godišnjaka, a zbog ozljede Kyrieja Irvinga (i nestabilnog zdravlja Anthonyja Davisa) trebao bi imati veću napadačku odgovornost u prvom dijelu sezone, a samim time i odlične brojke.

IGRAČ KOJI ĆE NAJVIŠE NAPREDOVATI: MATAS BUZELIS (Chicago Bulls)

Ovom dečku je samo nebo granica. Bullsi su 21-godišnjeg Litavca odabrali kao 11. izbora na prošlogodišnjem draftu, a već je u drugoj polovici sezone obećavao strahovito puno. Strašna je atleta, vrlo koristan u oba smjera, a iz predsezonskih utakmica se vidjelo da je značajno napredovao u kontroli lopte i vanjskom šutu. Kao navijaču Bullsa, Buzelis je igrač koji mi daje nadu u bolje sutra.

TRENER GODINE: IME UDOKA (Houston)

Udoka je usadio disciplinu i strukturu u momčad Houston Rocketsa koji su već prošle sezone bili vrlo konzistentni u regularnoj sezoni (52-30). Dolaskom Duranta, Houston je dobio novu dimenziju, a ne bih se začudio da budu među prve dvije momčadi Zapada, što bi Udoku stavilo u najužu konkurenciju za trenera godine.

FRAN MIHALJEVIĆ

NBA PRVAK: OKLAHOMA CITY THUNDER

Prvak ove sezone bit će Oklahoma City. Prilično orginalno, znam, ali jednostavno ne vidim ekipu koja ih može preskočiti u seriji na četiri pobjede, pod uvjetom da SGA igra.

MVP: SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Oklahoma City Thunder)

Shai ima sva tri elementa potrebna za MVP-a. Najvažnije, imat će MVP brojke, drugo, Oklahoma će imati vjerojatno najviše pobjeda (što nije zanemarivo, jer MVP nije netko čija ekipa ima 27 pobjeda) i treće, lajkabilan je lik, nikome ne bi smetalo da bude još jednom najkorisniji igrač lige.

ROOKIE GODINE: COOPER FLAGG (Dallas Mavericks)

Kao netko tko je prošle godine radio desetak utakmica Dukea i divio se iz prvog reda Cooperu Flaggu, jednostavno moram dati njemu, koliko god očit izbor bio.

IGRAČ KOJI ĆE NAJVIŠE NAPREDOVATI: REED SHEPPARD (Houston Rockets)

Treći pick prošlogodišnjeg drafta imao je slabašnu rookie sezonu, ali ima IQ, odličan je šuter i zna dodati loptu kao što je pokazao na koledžu. Ozljeda VanVleeta je baš ono što treba da se ustali kao važan član rotacije i budući bek Rocketsa

TRENER GODINE: IME UDOKA (Houston Rockets)

Trener godine je najizjednačenija nagrada, nitko nema više od 15 posto šanse po Vegasu. Moj izbor je Ime Udoka. Rocketsi dolaskom Duranta imaju dodatno oružje za lov na 60 pobjeda, a dođu li tamo, Udoka je moj pick.

VLADO RADIČEVIĆ

NBA PRVAK: DENVER NUGGETS

Prošle sezone iznenađujuće je naslov osvojila momčad Oklahoma City Thundera. No, ove sezone dajem prednost Denver Nuggetsima i Nikoli Jokiću. Teško da prvak može biti s Istoka iako odlične sezone najavljuju Cleveland Cavaliersi i New York Knicksi. BTW, navijači Knicksa naslov čekaju još od 1973. godine…

MVP: NIKOLA JOKIĆ (Denver Nuggets)

Prošle sezone Jokić je imao triple-double prosjek od 29,6 koševa, 12,7 skokova i 10,2 asistencije, ali to ipak nije bilo dovoljno za njegovu četvrtu MVP titulu. Podatak kako je Jokić u posljednjih pet sezona završio tri puta kao prvi i dva puta kao drugi u MVP poretku – dovoljno govori. Shai Gilgeous-Alexander, aktualani MVP, prošle sezone bio je prvi strijelac lige (32,7 koševa) i odveo je Oklahoma City Thundere do titule. Opet će to biti borba za MVP ova dva igrača.

ROOKIE GODINE: COOPER FLAGG (Dallas Mavericks)

Od prvog dana kad se pojavio na Duke sveučilištu bilo je jasno da je Cooper Flagg predodređen za velike stvari. Preskočio je jednu godinu srednje škole kako bi što prije, kao prvi izbor drafta, stigao u NBA. Usprkos tome što ima svega 18 godina Flagg ima sve da postane super zvijezda i može igrati na svih pet pozicija. Ukratko, čudo od talenta!. Pored njega teško da mogu do ROTY titule VJ Edgecombe, Tre Johnson ili Dylan Harper.

IGRAČ KOJI ĆE NAJVIŠE NAPREDOVATI: DENI AVDIJA (Portland Trail Blazers)

Analitičari spominju nekoliko imena, a po potencijalu najveće šanse za ovu titulu ima 22-godišnji Amen Thompson iz Houston Rocketsa koji je na mala vrata stigao u NBA (44. pick!). Velik napredak pokazao je i Deni Avdija iz Portland Trail Blazersa koji, ako podigne razinu igre i popravi šut za tri poena (kao što ga je imao njegov otac Zufer, legenda Crvene zvezde, op.a.) ima velike izglede za ovu laskavu titulu. Bilo bi to sjajno za europsku košarku!

TRENER GODINE: DAVID ADELMAN (Denver Nuggets)

Otac mladog 41-godišnjeg trenera Davida Adelmana dobro je poznat ljubiteljima košarke u Hrvatskoj. Naime, Rick Adelman bio je 1989. godine prvi NBA trener Draženu Petroviću i nije mu dao igrati u Portlandu. Upravo zbog njega Dražen je tražio zamjenu i završio je u New Jersey Netsima. A ostalo je povijest… David je već pokazao da itekako razumije košarku, prati trendove i ako Nuggetsi ostanu zdravi svima će pokazati o kako se talentiranom treneru radi.

BRUNO ROGLIĆ

NBA PRVAK: GOLDEN STATE WARRIORS

Posljednji ples veterana i majstora košarke. All in s Butlerom u koji vjerujem ako izbjegnu ozljede. Bilo bi to veliko iznenađenje, ali nećemo biti dosadni u prognozama.

MVP: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Milwaukee Bucks)

Istok je puno slabiji, vjerujem da će imati rekordnu godinu i odvesti Buckse do jedinice u slabašnoj konkurenciji.

ROOKIE GODINE: COOPER FLAGG (Dallas Mavericks)

Sve je jasno, očekivanja su velika, bit će dobar u Dallasu. Bez Kyriea će dominirati.

IGRAČ KOJI ĆE NAJVIŠE NAPREDOVATI: IVICA ZUBAC

Hrabra i navijačka prognoza. Vjerujem da će biti All Star i imati još jednu top sezonu.

TRENER GODINE: IME UDOKA (Houston Rockets)

Dokazani stručnjak koji će znati posložiti Houston i odvesti ih do 55+ pobjeda.

IVAN ŠVAJHLER

NBA PRVAK: Oklahoma City Thunder

Očekujem da će OKC biti NBA prvak jer imaju nepromijenjenu pobjedničku momčad od prošle sezone. Kompaktni su, uigrani su i mladi su,imaju mentalitet i pokazali su da ‘znaju’ osvojiti naslov.

MVP: NIKOLA JOKIĆ (Denver Nuggets)

Mislim da će Jokić biti na razini prošlih sezona, dakle triple-double prosjek. S obzirom da prošle sezone nije bio MVP, vjerujem da ove hoće.

ROOKIE GODINE: COOPER FLAGG (Dallas Mavericks)

Prvi pick ovogodišnjeg drafta je definitvno ime koje se nameće da će biti rookie godine.

IGRAČ KOJI ĆE NAJVIŠE NAPREDOVATI: AMEN THOMPSON (Houston Rockets)

Bit će ovo njegova treća NBA sezona. Brojke mu rastu, sve je opasniji i opasniji. Vjerujem da će uz Kevina Duranta i ostatka sjajne momčadi Rocketsa eksplodirati ove sezone.

TRENER GODINE: MARK DAIGNEAULT (Oklahoma City Thunder)

S obzirom da vjerujem da će Oklahoma biti novi-stari NBA prvak, očekujem da će njihov trener biti najbolji trener sezone.

SAŠA ŽIVKO

NBA PRVAK: OKLAHOMA CITY THUNDER

Neće biti nikakva senzacija ako kažem Oklahoma City. Mladi su, svi najbolji igrači potpisali su nove ugovore i ovdje postoji velik potencijal za stvaranje dinastije.

MVP: LUKA DONČIĆ (Los Angeles Lakers)

Luka Dončić. Pratio sam njegov napredak, ponajviše kondicijski otkako je završila prošla sezona i doista me impresionirao. Napokon je počeo voditi računa o važnim stvarima za svakog sportaša poput prehrane i kontinuiranog održavanja fizičke spreme. K tome, sve se više ističe kao vođa Lakersa načinom kako postavlja autoritet.

ROOKIE GODINE: COOPER FLAGG (Dallas Mavericks)

Mislim da će Ace Bailey imati odličnu sezonu, ali Cooper Flagg je rijedak talent koji bi već u prvoj sezoni mogao doći i do statusa All Star igrača.

IGRAČ KOJI ĆE NAJVIŠE NAPREDOVATI: ZION WILLIAMSON (New Orleans Pelicans)

Ova kategorija je možda i najmanje zahvalna za predvidjeti. Zion Williamson je ostao itekako dužan i Pelicansima, ali i navijačima. Poput Dončića, Zion novu sezonu dočekuje preporođen i vjerujem da stiže njegovo vrijeme.

TRENER GODINE: MIKE BROWN (New York Knicks)

Dugo je bio u sjeni Stevea Kerra dok je radio kao pomoćnik u Golden State Warriorsima, međutim stvari su se promijenile kada je preuzeo Sacramento Kingse. Doveo ih je do prvog playoffa unazad dvadeset godina, a sada je preuzeo momčad Knicksa koja je lani igrala finale Konferencije. Vrhunski trener.

NBA sezona započinje u noći s utorka na srijedu, a prve utakmice na rasporedu su Oklahoma City Thunder – Houston Rockets (SK1, 01:00) i Los Angeles Lakers – Golden State Warriors (SK3, 04:00). Uživajte!

