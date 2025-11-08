NBA legenda žestoko iskritizirala bivši klub: ‘Nitko ne može pogoditi šut, negledljivo’

Legendarni njemački košarkaš Dirk Nowitzki oštro je komentirao loš početak sezone Dallas Mavericksa, koji u devet odigranih utakmica imaju omjer 2-7 i posljednja su momčad Zapadne konferencije.
“Žao mi je navijača Dallasa. Ovo je bio katastrofalan početak“, rekao je Nowitzki.
Istaknuo je kako su problemi bili vidljivi još tijekom ljeta.
“Postoji rupa na poziciji razigravača, kao i u kreiranju i realizaciji šuteva. Znali smo da ta praznina nije popunjena. Sve se svodi na dodavanja s jedne strane na drugu, bez pravog ritma i konkretnih rješenja. Nitko ne može pogoditi šut, teško je to gledati“, rekao je Dirk.
Nekadašnji NBA prvak s Dallasom dodao je da su situaciju dodatno pogoršale ozljede:
“Kyrie je izvan terena još neko vrijeme, Davis i Lively već su bili ozlijeđeni, a i Gafford je propustio nekoliko utakmica. Sve to utječe, ali momčad mora pronaći način da igra bolje. Trenutačno su na putu prema rekordno lošem početku u napadu.“
Nowitzki je zaključio da i dalje vjeruje u potencijal momčadi, ali da su promjene nužne ako žele spasiti sezonu.
