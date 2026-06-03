Komentator SK najavio veliko NBA finale: Knicksi imaju šanse, ali u obrani moraju ‘sakriti’ Brunsona i KAT-a

Finale je najavio naš mladi novinar i komentator Ivan Mihovil Klarić, koji će večeras i komentirati prvu utakmicu Finala.

Prvo je ovo finale Knicksa od 1999. godine, a Spursi su prošli OKC, aktualne prvake od kojih se očekivalo da dođu do finala? Spursi su favoriti?

“Kao neutralnom gledatelju jer sam ipak navijač Bullsa, ovo mi je najbolje moguće finale. S jedne strane Knickse, marketinški najjaču franšizu, a s druge strane sjajne Spurse. Predvođeni Wembanyamom, novim svjetskim čudom NBA lige, predvodnikom lige, prvom zvijezdom.

Spreman je eto već čini se u trećoj svojoj sezoni otići do samog kraja kao najbolji igrač Spursa. Bilo je jasno da Spursi mogu daleko, vjerovali su i pričali su od samog početka. Spursi su zasluženo u finalu, nadigrali su OKC”

Wembanyama je već sada Superstar, ako bi osvojio naslov, postao bi još veća zvijezda. Spursi su velika franšiza, bili su i dinastija, mogu li sada opet do takvog niza?

“Imali su Spursi i sreće što su dobili tri top 4 picka u četiri godine na Draftu. Po novim draft pravilima to više neće biti ni moguće, tolika je sreća Spursa bila. Izabrali su prave igrače, Victora, Castlea i Harpera. Nije to samo sreće već i ekspertiza. Kod Wembanyame je bilo sreće da nije došao u jako lošu franšizu bez ambicija kakve uglavnom budu ove s prvim pickom. Krajem prošle sezone vjerovao sam da mogu biti konkurentni.”

Knicksi su također konstanta, imaju sjajne navijače i širok roster. Što Knickse izdvaja na ipak slabijem istoku?

“Slabiji je sigurno, ali Knicksi će sigurno imati šanse. Nisu pravi autsajderi, rekao bih da će Spursi imati prednost 60-40 jer ipak imaju najbolje igrača u seriji, Wembenyamu. Knicksi imaju najviše sjajnih šutera, čak njih sedam rekao bih. Francuz tako neće lako braniti te sjajne šutere. NY je u sjajnoj formi, igrači su u svom peaku i svi igraju odlično. Dobivaju i puno od igrača s klupe”.

Imaju Knicksi puno više iskustva od Spursa, koliko to može odlučiti?

“Može odlučivati, sigurno. Rijetko viđamo da ovako mladi igrači odmah na startu playoff iskustva dođu do naslova. Knicksi su već dugi niz godina u playoffu u ovom sastavu, prošle godine su igrali i finale istoka. U regularnoj sezoni Knicksi su dobili dvije od tri utakmice protiv Spursa.”

Gdje će se serija rješavati?

“Ključ će biti u tome koliko Knicksi mogu u obrani sakriti Brunsona i Townsa, dva loša defanzivna igrača. Za sada su to dobro radili, Towns će trebati i nekako obraniti Wembanyamu, ali očekujem od Anunobyja da ga ipak zaustavi. Kroz Playoff se pokazalo da Francuzu više problema rade ti niži igrači. OG je između ostalog čak i teži od Victora, mislim da će ga dobro čuvati. Brunson će se mučiti i neće imati lagan zadatak. Svi su za glavu viši od Brunsona, koliko god je dobar napadač, toliko je loš natrag.

Towns će raditi probleme u napadu jer će stajati na trici i čekati Wembanyamu koji onda neće moći braniti reket, to će olakšati posao Knicksima.

Euforija je među navijačima Knicksa, čekaju naslov 53 godine?

Izgorit će MSG!

Spursi su favoriti, prognoza za kraj?

“Reći ću da ide u sedam utakmica pa što bude, bude…

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