VIDEO / Nova domaća pobjeda Nuggetsa, Jokiću malo nedostajalo za triple-double protiv oslabljenih Warriorsa

Nikola Jokić predvodio je domaće s 26 poena, devet skokova i devet asistencija, a Jamal Murray dodao je 23 poena.

VIDEO / Jokić oduševio u slavlju Nuggetsa, upisao je već peti triple-double sezone!

Gosti su ponovno igrali bez bolesnog Stephena Curryja, dok su se Draymond Green (17) i Jimmy Butler (16) vratili u sastav, ali nisu mogli spriječiti peti uzastopni poraz na gostovanjima. Presudna je bila druga četvrtina, u kojoj je Denver serijom 34:18 prelomio susret i do poluvremena stekao veliku prednost (66:49). Jokić je utakmicu završio već nakon treće dionice jer je pobjeda bila osigurana.

Ovim trijumfom Nuggetsi su ostali u igri za prolazak u skupini C Zapadne konferencije.