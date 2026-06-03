Spektakl je pred nama: Evo što sve trebate znati o nadolazećem NBA finalu

Podijeli :

AP Photo/Seth Wenig by Guliver

Košarkaši New York Knicksa i San Antonio Spursa borit će se u finalnoj seriji na četiri pobjede za naslov NBA prvaka. Hoće li Victor Wembanyama donijeti Spursima šesti naslov prvaka i dodatno potvrditi status jednog od najvećih talenata svoje generacije ili će Knicksi napokon prekinuti sušu koja traje već 53 godine?

Pred nama je NBA finale 2026., a San Antonio Spursi i New York Knicksi odmjerit će snage u borbi za naslov najbolje momčadi svijeta.

Spursi i Knicksi sastat će se u NBA finalu prvi put nakon 1999. godine, kada je San Antonio osvojio svoj prvi naslov prvaka pobjedom 4:1 u seriji.

Taj je uspjeh označio početak zlatnog razdoblja kluba, tijekom kojeg su Spursi osvojili ukupno pet naslova prvaka, a posljednji put su u finalu igrali i slavili 2014. godine.

Knicksi, s druge strane, nisu stigli do NBA finala još od poraza od Spursa 1999. godine te ponovno imaju priliku prekinuti jedan od najdužih postova bez naslova među najvećim NBA franšizama.

New York posljednji naslov prvaka osvojio je davne 1973. godine, a sadašnja generacija igrača pokušat će okončati čak 53 godine dugo čekanje.

Bez obzira na ishod, NBA će dobiti novog prvaka osmu sezonu zaredom. Knicksima bi to bio treći naslov u povijesti, a Spursima šesti.

U međusobnim susretima tijekom regularne sezone obje su momčadi ostvarile po jednu pobjedu na domaćem parketu.

Knicksi su na putu do finala prvo izbacili Atlantu Hawkse, zatim bez poraza prošli Philadelphia 76erse i Cleveland Cavalierse te u finale stigli s nizom od 11 uzastopnih pobjeda.

Spursi su bili bolji od Portland Trail Blazersa i Minnesota Timberwolvesa, a potom su u dramatičnoj sedmoj utakmici izbacili branitelja naslova Oklahoma City Thunder.

Tri godine nakon što je izabran kao prvi izbor NBA drafta, Victor Wembanyama ima priliku okruniti svoj uspon najvećim uspjehom karijere.

Dvadesetdvogodišnji Francuz predvodio je Spurse u svom prvom nastupu u doigravanju te je za sjajne izvedbe osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača finala Zapadne konferencije.

Wembanyama se već smatra jednim od najboljih košarkaša lige, a osvajanje naslova protiv Knicksa dodatno bi učvrstilo njegov status i moglo postaviti temelje za novu dinastiju Spursa.

Na drugoj strani nalazi se Jalen Brunson, glavni pokretač sjajne sezone New Yorka i plasmana u NBA finale 2026.

Dvadesetdevetogodišnji razigravač podigao je razinu igre u doigravanju i nizom ključnih poteza predvodio Knickse kroz Istočnu konferenciju.

Brunson se prometnuo u jednog od najboljih organizatora igre u NBA ligi, potvrdivši da može voditi momčad koja ima šampionske ambicije.

S teretom 53 godine dugog čekanja na naslov na svojim leđima, Brunson sada stoji na korak do toga da svoje ime trajno upiše među najveće legende Knicksa.