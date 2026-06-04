VIDEO / Knicksi velikim preokretom stigli do ‘breaka’ protiv Spursa u finalu

Najzaslužniji za preokret bio je Jalen Brunson s 30 poena. U posljednjoj četvrtini ubacio je 13 koševa, uključujući tricu za vodstvo 97:95 te važan koš 38 sekundi prije kraja. Trener Mike Brown pohvalio je njegovu izvedbu istaknuvši da se uvijek pojavi u ključnim trenucima. Velik doprinos dao je i Josh Hart s 15 skokova, šest asistencija i četiri osvojene lopte.

Kod Spursa je Victor Wembanyama upisao 26 poena i 12 skokova, ali uz skroman šut iz igre (6/21). Stephon Castle dodao je 17 poena, dok su Julian Champagnie i rookie Dylan Harper postigli po 16.

Druga utakmica finalne serije igra se u noći sa subote na nedjelju u San Antoniju.