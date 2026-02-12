Mladi košarkaš iz Srbije je pobijedio rak, sad konačno može debitirati u NBA ligi

Podijeli :

AP Photo/Kyle Phillips via Guliver

Odlične vijesti iz Oklahome!

Nikola Topić, 20-godišnji razigravač srpske reprezentacije, oporavio se od raka i sve je spremno za njegov dugo očekivani NBA debi.

Nikola Topić, razigravač srpske reprezentacije, oporavio se od raka i sve je spremno za njegov dugo očekivani NBA debi. Topić zaista nije imao sreće po dolasku u najjaču ligu svijeta. Bio je odabran kao 12. izbor NBA drafta 2024., no prije početka rookie sezone doživio je puknuće križnih ligamenata u koljenu.

Oporavljao se čitavu sezonu, a nastupao je za NBA prvake tijekom Ljetne lige te se očekivalo da će biti na raspolaganju treneru Marku Daigneaultu u regularnom dijelu aktualne sezone.

Međutim, rak testisa odvojio je srpskog košarkaša od parketa. Podvrgnut je operaciji i kemoterapiji, no 20-godišnjak se sada vraća košarci.

Kako je prenio novinar Brendon Rahbar, više nema prepreka da Topić zaigra za Oklahoma City Thundere. Aktualni NBA prvaci će u noći s četvrtka na petak ugostiti Milwaukee Buckse, što bi mogla biti prilika za njegov debi.