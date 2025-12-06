Kvarner svladao Cibonu u Draženovom domu košem tri sekunde prije kraja

Podijeli :

Darko Tomas / CROPIX Copyright: xxDarkoxTomasx cibona_reggiana4-191125 via Guliver Image

U susretu 10. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Kvarner 2010 je kao gost svladao Cibonu sa 82-80 (21-22, 22-18, 20-24, 19-16) košem Ivana Vučića 2.6 sekundi prije kraja.

Vučić je košem na dodavanje Hannaha okrunio svoju odličnu utakmicu, predvodio je strijelce riječkog sastava sa 23 koša, 19 je dodao Petar Ogrizović, dok su u redovima Cibone Krešimir Radovčić sa 12 te Justin Roberson i Jan Palokaj sa po 11 ubačaja bili najučinkovitiji.

Nakon koša Vučića Cibona je imala na raspolaganju 2.6 sekundi tijekom kojih je Roberson pokušao tricu za pobjedu, ali Vujičić ga je blokirao.

Kvarner 2010 je sada na omjeru pobjeda i poraza 4-6, dok je Cibona na 5-4.

Na vrhu je Split s 9-1, drugi Zadar ima omjer 8-1.