Kvarner razbio Alkar, Sinjani u trećoj četvrtini zabili samo šest koševa

Podijeli :

KK Kvarner/Damjan Jelenović

U posljednjem susretu devetog kola hrvatskog košarkaškog prvenstva Kvarner je u dvorani Zamet pobijedio Alkar sa 95-63 upisavši treću pobjedu, dok su Sinjani doživjeli peti poraz.

Gosti su bolje ušli u susret i nakon prve četvrtine Alkar je vodio sa 21-11. Kvarner je u drugoj dionici smanjio zaostatak na 32-26, da bi treću četvrtinu dobio sa 29-6 prelomivši utakmicu. Posljednju četvrtinu domaćin je dobio sa 34-21 potvrdivši uvjerljivo slavlje.

Kvarner su do pobjede predvodili Jerome Eaddy sa 27 koševa i Shakur Supreme Hannah sa 22 koša, dok je Filip Vujičić ubacio 12 koševa. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Mirko Jukić sa 21 košem i osam skokova, dok je Maksim Matulina ubacio 10 koševa.

Riječani su ovom pobjedom napredovali na deveto mjesto sa skorom 3-6, dok je Alkar sedmi sa četiri pobjede i pet poraza.

Na vrhu su Zadar i Split sa skorom 8-1.