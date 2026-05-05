FOTO / Luka Dončić objavom na Instagramu dodatno potaknuo nagađanja

xAlbaxPachecox xAgenciaxLOFx via Guliver

Kod Los Angeles Lakersa na popisu ozlijeđenih igrača za prvu utakmicu konferencijskog polufinala NBA lige službeno je upisano samo jedno ime – Luka Dončić. Kada bi se mogao vratiti, službeno nije poznato. Slovenska zvijezda dodatno je potaknula nagađanja objavom fotografija iz teretane.

Službena objava kluba iz Los Angelesa nije iznenađenje. Već nekoliko dana bilo je jasno da Dončić, nešto više od mjesec dana nakon ozljede mišića natkoljenice, koja je označena kao ozljeda drugog stupnja, neće biti spreman za prvu utakmicu polufinalne serije protiv Oklahome City Thundera.

I Oklahoma će u seriju ući oslabljena. Na prvoj utakmici sigurno će izostati 25-godišnji bek Jalen Williams, koji je doduše odigrao samo 33 utakmice regularnog dijela i dvije u doigravanju, ali je tada imao vrlo važnu ulogu.

Dončićeva jednomjesečna natjecateljska pauza, tijekom koje je terapijsku pomoć tražio u Madridu, a nakratko posjetio i rodnu Ljubljanu, zbog oskudnih službenih informacija otvorila je prostor za brojna nagađanja i površne zaključke. Zato su i posljednje “prognoze“ da bi mogao biti spreman za treću utakmicu serije, koja je na rasporedu u noći na nedjelju, još bez stvarne osnove. Jednako tako i crne prognoze da je posljednju utakmicu sezone odigrao 2. travnja.

Lakersi s javnošću ne dijele nikakav vremenski okvir povratka, a njegov status određuju iz utakmice u utakmicu. I dok 27-godišnji Ljubljančanin još nije trenirao s momčadi u punom kontaktu i s brzim promjenama smjera, američki novinari u ponedjeljak su ga mogli pratiti tijekom opuštenog šuterskog treninga. Kao da je htio dodatno potaknuti nagađanja, Dončić je potom na Instagram objavio i fotografiju treninga iz teretane.