Musa o propuštanju Eurobasketa: ‘Srce mi se slama, ali nisam mogao riskirati život’

Podijeli :

Sport Klub

Košarkaš Dubaija Dzanan Musa izjavio je da mu je jako teško što nije mogao igrati za Bosnu i Hercegovinu na Europskom prvenstvu te je naglasio da bi situacija bila drugačija da nije bilo problema koji bi potencijalno mogao ugroziti njegov život ako bi došlo do komplikacija.

Musa je doživio peh zbog kojeg će propustiti Eurobasket. Ozljeda u krivo vrijeme ostavila je krilnog košarkaša bez prilike da predstavlja svoju zemlju na kontinentalnom natjecanju ovog ljeta.

BiH će biti u skupini C sa Španjolskom, Italijom, Grčkom, Gruzijom i domaćinom Ciprom.

U intervjuu za Klix.ba, Musa je priznao da prolazi kroz izuzetno teško razdoblje jer mu predstavljanje Bosne i Hercegovine puno znači.

POVEZANO Rimac se za SK prisjetio Eurobasketa 1997. i Đorđevićeve trice za pobjedu: ‘Srbija i Njemačka su najjače, ali…’ Počinje Eurobasket na SK: Ovo je sve što trebate znati

“Što se tiče operacije, oporavak traje dulje nego što sam mislio. Neke prognoze su bile da mogu trčati za 3,4 dana, a 11. dan sam pravilno hodao. Deset dana sam bio na jakim tabletama, jedva sam mogao stajati i buditi se noću, ali je manja bol u usporedbi s tim da nisam bio s dečkima na Cipru.”

“Da je postojala 1% šanse da igram, igrao bih. Igrao sam sa slomljenim nosom i rukom, uvijek sam bio tamo i u koroni i bez korone. Išao sam na rutinski pregled u Munchen i očekivao potvrdu da mogu igrati EP. Trebalo je doći do puno bržeg oporavka, ali na ultrazvuku je liječnički tim iz Munchena rekao da postoji rizik da će za 7 do 10 dana hernija zahvatiti crijevo i da će to biti pitanje života ili smrti“, rekao je Musa i dodao:

“Znate kako se svaki čovjek tada uplaši, bez obzira koliko voli košarku. Rekao sam im tada da želim igrati, a oni su rekli da ću igrati ako mogu. Rekao sam treneru da ću ga obavijestiti sedam dana nakon operacije, kako ne bih zauzeo nečije mjesto. Na primjer, Tarika Hrelju, koji je nov ovdje. Srce mi se slama čak i kad pričam o tome koliko mi je žao što sam nešto radio tri godine u nekim, recimo, nevažnim utakmicama. Sada nisam tu kada trebam biti nagrađen za…“ sve to”.

“Bilo mi je stvarno preteško. Kad sam shvatio da neću moći i kad sam objavio da neću biti tamo… Mislim da je to bio jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Svi znaju koliko su mi važni reprezentacija i država. Situacija se dogodila neočekivano. Bio je to rutinski pregled i ispostavilo se da je to hernija. Morao sam sve to propustiti, na moju veliku žalost, ali drago mi je što sam barem malo bio s dečkima.”

Musa je također objasnio svoju odluku da napusti Real Madrid i preseli se u novi euroligaški klub – Dubai.

“Želio sam imati ‘svoj’ klub u Euroligi i biti vođa momčadi. U Realu sam sve osvojio, bio sam im najbolji strijelac, igrao u najboljoj momčadi, ali u Realu si uvijek samo ‘jedan od njih’. Moja osobnost je drugačija – želio sam više odgovornosti.”

“Kad je stigao poziv iz Dubaija, kad sam čuo da će igrati u Euroligi i kad sam vidio ugovor gdje jasno piše da ću biti vođa momčadi – nisam ga mogao odbiti. Veliki grad, veliki ugovor, uloga najvažnijeg igrača u momčadi – to je ono čemu svaki igrač teži“, zaključio je Musa.

Eurobasket za Bosnu i Hercegovinu počinje utakmicom protiv Cipra u četvrtak od 17.15, utakmicu pratite na Sport Klubu HD.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.