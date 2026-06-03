Sjajni Talijan do prvog Grand Slam polufinala, preokretom do slavlja nad Kanađaninom

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AP Photo/Matt Rourke via Guliver

Talijanski tenisač Flavio Cobolli izborio je plasman u polufinale Roland Garrosa nakon što je u četvrtfinalnom ogledu pobijedio Kanađanina Felixa Augera Aliassimea sa 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Cobolli je ovom pobjedom izborio svoj prvi plasman u polufinale nekog Grand Slama, a ujedno je i osigurao ulazak među 10 najboljih na novoj ATP ljestvici.

“Ovo je najbolji tjedan u mom životu,” kazao je Cobolli, kojem je za trijumf protiv šestog tenisača svijeta trebalo tri sata i 26 minuta igre.

Kanađanin je dobio prvi set, no Cobolli je u nastavku meča okrenuo rezultat.

“Mislim da smo danas odigrali dva različita meča. U prvom setu bilo je jako vjetrovito i teško za igrati,” dodao je.

Cobolli će u polufinalu u petak igrati protiv sunarodnjaka Mattea Berrettinija ili Mattea Arnaldija, bit će to prvo talijansko polufinale u povijesti Roland Garrosa.

Talijani će sigurno imati i predstavnika u finalu, a zadnji talijanski pobjednik u Parizu bio je Adriano Panatta 1976. godine.