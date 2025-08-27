Litva na otvaranju Eurobasketa oborila rekord koji je dijelila Hrvatska

Eurobasket 2025. godine otvoren je pobjedama Litve nad Velikom Britanijom i Portugala nad Češkom. Pritom je Litva na tom putu oborila rekord koji je s Rusijom dugo godina dijelila - Hrvatska.

U prvoj utakmici 42. izdanja Europskog prvenstva u košarci Litva, jedna od reprezentacija koja se nada medalji, pobijedila je Veliku Britaniju 94:70.

Utakmica je to skupine B koja se igra u finskom gradu Tampereu. Osim u tom gradu, grupna faza igra se još u Rigi (skupina A), Limassolu (C) i Katowicama (D), a kompletna nokaut-faza (od osmine finala nadalje) igra se u Rigi.

Litvanci su usprkos slabom šutu za tri poena (2/19) rutinski opravdali ulogu favorita uz čak petoricu dvoznamenkastih po pitanju koševa. Predvodio ih je centar Denver Nuggetsa Jonas Valančiunas s 18 koševa i devet skokova. Azuolas Tubelis ubacio je 17, Jokubaitis i Normantas po 12 te Velicka deset koševa. Kod Britanaca je najbolji bio Akwasi Yeboah sa 17 koševa.

Na putu do pobjede Litva je uhvatila čak 57 skokova (23 napadačkih), što je apsolutni rekord u jednoj utakmici Eurobasketa. Prethodno su rekord zajedno držale Rusija (1995.) i Hrvatska (2013.) koje su imale po 54 skoka u jednom susretu.

Na otvaranju skupine A u Rigi Portugal je pobijedio Češku 62:50 uz briljantan double-double Neemiasa Quete od 23 poena i 18 skokova.