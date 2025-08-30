Igor Miličić s Poljskom došao do nove pobjede na Eurobasketu, BiH poražena

Podijeli :

Michal Dubiel IPA Sport via Guliver Images

Košarkaška reprezentacija Poljske, koju vodi Hrvat Igor Miličić, upisala je i drugu pobjedu na Eurobasketu 2025.

Nakon što je u prvom kolu skupine D u Katowicama Poljska pobijedila favoriziranu Sloveniju, u subotu je pobijedila Izrael 66:64 za odlazak na omjer 2-0.

Ponovno se igračem prevage pokazao naturalizirani Amerikanac Jordan Loyd koji je ubacio 27 koševa uz šest skokova i četiri asistencije. Izraelce je predvodio Deni Avdija s 23 poena i devet skokova.

U ostalim utakmicama skupine Belgija Darija Gjergje pobijedila je Island 71:64, dok je Francuska nanijela Sloveniji i drugi poraz (103:95).

U nedjelju igraju Slovenija – Belgija, Izrael – Francuska i Poljska – Island.

U skupini C u Limassolu na Cipru Španjolska je do prve pobjede stigla protiv Bosne i Hercegovine 88:67. U skupini B u Tampereu Švedska je pobijedila Veliku Britaniju 78:59 a Finska Crnu Goru 85:66, dok je u skupini A u Rigi Turska deklasirala Portugal 95:54.

