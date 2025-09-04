Finci iznenadili potezom uoči okršaja sa Srbijom u osmini finala Eurobasketa

Podijeli :

Ivica Veselinov MN Press Photo via Guliver Images

Porazom od Turske 95:90 u posljednjem kolu skupine A, Srbija je završila druga i u osmini finala Eurobasketa igrat će protiv Finske.

Iako su u Rigu stigli kao jedni od favorita, izostanak Bogdana Bogdanovića te zdravstveni problemi Tristana Vukčevića i Alekse Avramovića znatno su otežali situaciju izabranicima Svetislava Pešića.

Izbornik Srbije nakon poraza od Turske: ‘Moramo se prilagoditi suđenju’ VIDEO / Srbija prvi puta nakon 15 godina izgubila od Turske u službenoj utakmici

Zanimljivo, Finska je odmah po dolasku u Rigu otkazala trening predviđen nakon leta iz Tamperea, iako put traje tek nešto više od sat vremena. Cilj im je bio očuvati energiju za odlučujuće utakmice. Nedugo zatim isti potez napravila je i Srbija, a potom i Portugal te domaćin Latvija.

Ovakav pristup, koji stavlja naglasak na svježinu umjesto dodatnog rada na parketu, mogao bi imati utjecaja u napetim dvobojima nokaut faze, gdje svaka sitnica može odlučiti pobjednika.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.