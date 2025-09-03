VIDEO / Srbija prvi puta nakon 15 godina izgubila od Turske u službenoj utakmici

Podijeli :

Posljednja utakmica skupine A bila je odigrana između Turske i Srbije. Bila je to izravna bitka za prvo mjesto skupine, a na kraju je u uzbudljivoj utakmici to ostvarila Turska. Jedna od najistočnijih država Europe je na krilima Alperena Šenguna slavila s 95:90.

Obje ekipe su nekoliko puta imale veće vodstvo, ali nikad dvoznamenkasto. Turci su vodili s +8 dok je Srbima najveća prednost bila +6. Uglavnom su poeni dolazili od dva igrača.

Za Turke je zabijala njihova NBA zvijezda Alperen Šengun kojega nazivaju “baby Jokić” dok je za Srbiju, očekivano, najbolji bio Nikola Jokić.

Šengun je zabio 28 poena i uhvatio 13 skokova. Ponovno je bio blizu triple-doublea s osam asistencija. Jokić je susret završio s 22 poena, devet skokova, četiri asistencije te tri ukradene lopte.

Najbolji srpski igrač može žaliti za priključkom svojih suigrača. Dok se Šengunu priključio Shane Larkin s 23, u redovima Srbije niti jedan košarkaš nije blizu 20 poena. Najbolji među ostalima je bio Marko Gudurić s 12 poena.

Tako je Turska nakon Svjetskog prvenstva 2010. prvi puta slavila protiv Srbije u službenom natjecanju. Slavili su Turci i 2013. na Mediteranskim igrama, ali tamo niti jedna momčad ne šalje svoje prve sastave.

Turska je skupinu završila na prvom mjestu te u osmini finala ide na Švedsku dok će Srbi snage odmjeriti s Fincima koje predvodi Lauri Markkanen.