Izbornik Srbije nakon poraza od Turske: ‘Moramo se prilagoditi suđenju’

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Turske rezultatom 95:90 u izravnom dvoboju za prvo mjesto u skupini A, u sklopu petog kola natjecanja. Obje ekipe ušle su u susret s maksimalnim učinkom (4-0), no Turska je ovom pobjedom osigurala dvoboj sa Švedskom u osmini finala, dok će Srbija u istoj fazi igrati protiv Finske.

Završnica susreta bila je vrlo napeta. Turska je u posljednjih 30 sekundi imala prednost od jednog poena, a Srbija je imala priliku za preokret. Ipak, Alperen Sengun je sjajnom obranom oduzeo loptu Marku Guduriću, a Shane Larkin je s linije slobodnih bacanja povisio na +3, 15 sekundi prije kraja. Nikola Jokić je pokušao poravnati rezultat tricom, ali nije bio precizan, dok je Sengun na drugoj strani s nova dva slobodna bacanja postavio konačni rezultat.

Nakon utakmice, izbornik Srbije Svetislav Pešić podijelio je svoje dojmove s novinarima.

“Prije svega, čestitke turskom timu, ali i našim igračima. Mislim da su oba tima pokazala odličnu igru, možda najbolju na ovom turniru do danas. Odigrali smo, kao što sam rekao, dobru utakmicu.

Odluke i detalji su, na primjer šut za tri poena turskog tima presudili. U utakmici na malu razliku morate biti koncentrirani na skoku. To je ono što se na kraju dogodilo. I mi smo zaslužili pobijediti, ali večeras je turski tim bio malo bolji kada je bilo potrebno donositi najvažnije odluke”, rekao je Pešić.

Istaknuo je kako je Turska odigrala vrlo zrelo, bez većih oscilacija u igri, te da je šuterski bila iznimno precizna, posebno u tricama.

“Blizu smo ovima koji su favoriti za osvajanje medalja. Turska je odigrala onako baš dobro. Nisu imali padova. Bili su pravi protivnik. Fizički jak, iskusan, malo su nas iznenadili, moram priznati, šutevima za tri poena, 18/31, to je malo onako previše, ali naši momci su dali maksimum. Malo je naravno uvijek kada su ovakve utakmice, tu odlučuju detalji, ponestalo je snage na kraju.”

Naglasio je i važnost borbe za skok, ističući da su upravo napadački skokovi Turske bili ključni u završnici.

“Skinuli su nam tri ili četiri skoka u napadu, da smo ih skinuli, bilo bi drugačije. Kod nas se ništa ne mijenja, odlična utakmica za analizu, za pripremu. I ova je važna, važna je iz razloga što možemo vidjeti s kim ćemo se u neko vrijeme sastati, nadamo se što dalje.”

Problemi s ozljedama također su utjecali na igru Srbije.

“Imali smo, ne bih tražio razloge, imali smo probleme s povredama, mali Tristan nije mogao igrati, kada se igra s ovako puno energije, svi su važni, bilo to dvije ili tri minute. Najviše nas je poremetio taj koncept. Avramović je povrijedio petu, to je onako baš bolno, nije mogao nastaviti. To nas je poremetilo, nema veze, imamo vremena do subote, dva dana pauze. Malo ćemo se oporaviti fizički, pričekat ćemo tu utakmicu s Finskom i to je to.”

Komentirao je i kriterije suđenja te fizički aspekt igre, istaknuvši da se Srbija mora prilagoditi standardima koje postavlja FIBA.

“Ima i s jedne i s druge strane, igra se dosta jako, FIBA je napravila kriterije, dozvoljava se kontakt igra, mi se moramo prilagoditi, ne možemo mijenjati pravila igre i kriterij. Mislim da je suđenje bilo dobro u smislu ako želimo dati neku ocjenu, suđenje je bilo dobro, držali su dobar kriterij.

Voljeli bismo kada bi malo više obratili pozornost kada se spušta lopta Jokiću, moramo obratiti pozornost na fizički kontakt, mi trebamo napraviti faul više. Ne bih ništa o suđenju negativno, moramo se prilagoditi, vidjeti kako se u jednoj utakmici na malu razliku ponašamo, vidjeti što možemo očekivati od protivnika i kriterija suđenja.”

Pešićev zaključak jasno ukazuje na to da ekipa ostaje fokusirana, bez dramatiziranja poraza, s pogledom prema sljedećem izazovu — dvoboju s Finskom.