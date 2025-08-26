Eurobasket ekskluzivno na SK: Hrvatske nema, ali pratit ćemo četvoricu Hrvata

Ljubitelji košarke uskoro će doći na svoje jer u srijedu kreće Eurobasket. Na kojem nažalost Hrvatske nema.
Ovogodišnjem Eurobasketu domaćini su Poljska, Latvija, Finska i Cipar. Po prvi put na njemu neće biti Hrvatske.
Na prvenstvu će nastupiti 24 reprezentacije, a iako hrvatske reprezentacije nema, četiri Hrvata ipak ćemo gledati na prvenstvu.
To su izbornik Belgije Dario Gjergja te izbornik Poljske Igor Miličić. Uz tu dvojicu izbornika, Hrvata imamo i među sucima. FIBA je među suce delegirala Martina Vulića iz Zadra i Josipa Jurčevića iz Splita pa svaki od njih ima prilike biti delegiran u sudačku trojku bilo koje utakmice. Barem neka utjeha za hrvatsku košarku…
Eurobasket ekskluzivno možete pratiti na Sport Klubu uz naše komentatore.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!