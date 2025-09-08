Dončić igra povijesno dobar Eurobasket, a brojke to potvrđuju

Podijeli :

via Guliver

Otkako Luka Dončić nastupa za slovensku košarkašku reprezentaciju, ona se redovito pojavljuje na svim velikim natjecanjima, uključujući tri europska prvenstva. Najveći uspjeh stigao je 2017. godine kada je Slovenija osvojila zlato pobijedivši Španjolsku u polufinalu i Srbiju u finalu. Danas Dončić ponovno pokazuje svoju kvalitetu na najvećoj europskoj sceni.

U osmini finala Eurobasketa Slovenija je svladala Italiju 84:77, iako je talijanska reprezentacija slovila za najbolju obrambenu momčad turnira, s prosjekom od samo 66 primljenih poena i najmanjim brojem dopuštenih trica. To nije spriječilo Dončića da ubaci čak 42 poena, uz pet pogođenih šuteva za tri poena.

Sjajno je otvorio susret. U prvih deset minuta zabio je 22 poena, više od cijele Italije, koja je tada stala na 11. Pogađao je preko Mellija, Dioufa i Fontecchija, donoseći Sloveniji prednost od 19 poena, a na poluvremenu je već imao 30 poena i vodstvo svoje ekipe 50:40.

U nastavku su ga Talijani uspjeli djelomično usporiti, posebice zahvaljujući snažnoj obrani Nianga, no Slovenija je unatoč tome devet minuta prije kraja imala 17 poena viška. Tada je došlo do pada u igri i Italija se serijom 17:3 vratila na samo koš zaostatka te imala dvije prilike za preokret. Dončić je preuzeo odgovornost. Najprije napadačkim skokom i polaganjem uz dodatno slobodno bacanje, a potom i s četiri slobodna bacanja u završnici, kojima je osigurao pobjedu.

Ovo je bio četvrti put na turniru da Dončić ubacuje preko 30 poena, što je posljednji put uspjelo Nikosu Galisu 1989. godine. S ovim nastupom podigao je prosjek na turniru na 34 poena po utakmici.

Grk Galis je tada zabijao 35.6 u prosjeku, ali je u finalu s Grčkom poražen od Jugoslavije, dok je MVP bio Dražen Petrović. Dončić je ovim učinkom postao i četvrti Slovenac koji je prešao granicu od 500 poena na europskim prvenstvima, pridruživši se Goranu Dragiću, Ivi Daneuu i Jaki Lakoviču.

Trenutno je najbolji strijelac prvenstva s 204 poena u šest utakmica i prosjekom od 34. Slijedi ga Giannis Antetokounmpo s 120 poena u četiri nastupa i prosjekom od 30, zatim Lauri Markkanen sa 156 poena u šest utakmica (26 poena po susretu), Deni Avdija sa 144 poena i prosjekom od 24 te Jordan Loyd sa 138 poena i prosjekom od 23.